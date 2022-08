Formula E | De Vries: "Grazie halo, ma è sembrato peggio in tv"

Carica lettore audio

Nell'ammucchiata del primo giro, in cui la mancanza di visibilità e di aderenza nella curva 20-21 ha messo fuori gioco diversi piloti e li ha portati a sbattere contro il muro, de Vries ha sbandato sulla stessa traiettoria di Buemi, che aveva già colpito la barriera.

La Mercedes ha quindi tamponato e sollevato l'auto di Buemi e si è infilata sotto, con l'halo che ha tenuto la Nissan lontana dalla testa di de Vries. Il muso della vettura dell'olandese presentava un evidente taglio, ma de Vries è stato tenuto al riparo dai molteplici dispositivi di sicurezza presenti sulla monoposto.

De Vries ha suggerito che l'incidente sia sembrato più spaventoso di quanto non fosse stato in realtà ed ha dichiarato che non stava andando particolarmente veloce quando è andato a sbattere contro la vettura di Buemi.

"Grazie a Dio, abbiamo l'halo, anche se credo che l'incidente sia sembrato più spaventoso di quanto non fosse", ha detto de Vries a Motorsport.com.

"In realtà, era piuttosto lento. A guardare il video, sembra quasi che sia al rallentatore. Condizioni difficili, visibilità molto scarsa".

"E sapete com'è, si vede così poco che si giudica il punto di frenata in base alle vetture che ci circondano. Non voglio dare la colpa a loro, ovviamente, è una mia responsabilità. Ma sì, credo che tutti si siano fatti prendere la mano, semplicemente".

"Quando vai leggermete fuori traiettoria alla curva 20 c'è solo zero grip, e colpisci questa zona di cemento con un tombino. E questo è sufficiente per sbagliare".

"Ma sì, credo che tutti fossero un po' in ritardo sui freni e purtroppo questa è stata la fine della nostra gara".

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ Photo by: Andreas Beil

Quando gli è stato chiesto se fosse un po' troppo facile per le vetture di Formula E Gen2 infilarsi sotto ad un'altra monoposto, de Vries si è detto ampiamente d'accordo, ma ha sottolineato di non voler criticare il design della vettura - e di essere semplicemente felice di avere l'halo a proteggerlo.

"Chi sono io per giudicare? Non faccio parte del gruppo di progettazione né del comitato che collabora con i designer per progettare qualcosa di simile".

"È vero che senza l'halo sarei stato ancora più basso di quanto non sono già. Per fortuna ne avevamo uno e mi ha salvato. Ma sono d'accordo, forse è troppo facile che le auto si infilino una sotto l'altra. Ma, ripeto, cosa posso dire al riguardo?".