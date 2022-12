Formula E | Aggiunto l'E-Prix di Portland al calendario 2023

Il Consiglio Mondiale del Motorsport riunitosi oggi a Bologna ha preso importanti decisioni anche per quanto riguarda il campionato dedicato a monoposto completamente elettriche: la FIA Formula E.

I membri del consiglio hanno approvato la revisione del calendario 2022/2023 della serie full electric, aggiungendo un evento ai 10 già previsti.

Si tratta dell'E-Prix di Portland. La città dell'Oregon ospiterà quindi l'unico evento stagionale di Formula E negli Stati Uniti. Cambia così sede l'evento americano, che nelle ultime stagioni si era sempre tenuto a New York (Brooklyn), sfruttando la Skyline di Manhattan.

Nelle prime due stagioni di Formula E, invece, gli Stati Uniti avevano messo a disposizione prima Miami e poi Long Beach. Ora sarà il turno dell'Oregon, la prima gara sulla Costa Ovest.

L'E-Prix di Portland si terrà il 24 giugno, mentre è stata tolta la data ancora da confermare che era posta a fine maggio. Con l'arrivo di Portland il calendario di FIA Formula E sarà composto da 11 eventi, per un totale di 16 gare.

Numero Evento Stato Data Numero gare 1 E-Prix di Città del Messico Messico 14 gennaio 1 2 E-Prix di Diriyah Arabia Saudita 27/28 gennaio 2 3 E Prix di Hyderabad India 11 febbraio 1 4 E-Prix di Cape Town Sudafrica 25 febbraio 1 5 E-Prix di San Paolo Brasile 25 marzo 1 6 E-Prix di Berlino Germania 22-23 aprile 2 7 E-Prix di Monaco Monaco 06 maggio 1 8 E-Prix di Jakarta Indonesia 3-4 giugno 2 9 E-Prix di Portland Stati Uniti 24 giugno 1 10 E-Prix di Roma Italia 15-16 luglio 2 11 E-Prix di Londra Gran Bretagna 29-30 luglio 2

Arriva la Superlicenza E per le Libere 1

Il Consiglio Mondiale del Motorsport ha anche approvato l'introduzione di una Superlicenza E valida solo per le prove libere. Questa sarà un'opportunità per nuovi potenziali piloti della serie di fare esperienza e accumulare chilometri nelle Libere 1 senza essere già per forza in possesso di una Superlicenza E completa, andando a ricalcare quanto già viene fatto in Formula 1 con la Superlicenza valida esclusivamente per le Libere 1.