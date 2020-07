Formula E: Abt torna in azione con NIO 333 per le gare di Berlino

Daniel Abt ha firmato con il team NIO 333 per correre le restanti sei gare che la FIA Formula E affronterà in quel di Berlino ad agosto andando a completare la stagione 2019-2020.

Il tedesco si unirà ad Oliver Turvey come sostituto di Ma Qing Hua, che giusto ieri aveva annunciato la separazione dalla squadra cinese, ma soprattutto questa mossa farà rientrare nella serie il 27enne protagonista del licenziamento da parte di Audi Sport, che gli aveva stracciato il contratto dopo averlo sorpreso a cedere il suo posto delle gare virtuali di FE ad un simracer professionista.

"Mi sono pentito di quanto accaduto in Race at Home Challenge, ho sbagliato e me ne sono assunto ogni responsabilità, ma ora è venuto il momento di guardare avanti e tornare al mio amore: le corse - ha dichiarato Abt - Sono davvero grato al team NIO 333 per aver creduto in me dandomi questa occasione. Sono molto felice e potrò continuare la mia avventura in Formula E per le 6 gare che restano".

"Non ho sete di vendetta o voglie di rifarmi verso nessuno, solo fare del mio meglio per il team aiutandolo a finire bene la stagione. Ho corso tutti gli eventi della storia della Formula E e negli ultimi tre anni ho potuto lavorare con un team di vertice ufficiale come Audi, quindi ho molta esperienza da dare alla squadra. Con Oliver cercheremo di fare del nostro meglio".

Abt ha ben chiaro un concetto: la prima cosa da fare è concludere una stagione martoriata dalla pandemia di Coronavirus, per poi concentrarsi sul futuro tirando le somme e facendo ogni valutazione.

"Adesso è presto per parlare del futuro, ci sono sei gare da correre e quindi ne discuteremo appena terminate. Berlino è un posto fantastico di grandi ricordi, è la gara di casa per me ed è speciale. Mancheranno i fan, ma spero che chi sarà a casa si diverta ugualmente. A metà luglio andrò nel Regno Unito per provare la FE-005 della NIO 333, ci sono molte cose da imparare e dovrò adattarmi al mezzo. Anche il modo di lavorare sarà totalmente nuovo per me, per cui cerchiamo di sfruttare il tempo a disposizione nel migliore dei modi. Personalmente è una bella sfida, fisica e mentale, fare 6 gare di fila in 9 giorni".

Vincent Wang, AD di NIO 333, ha aggiunto: "Quando si è presentata l'occasione di firmare con Daniel per il finale di Berlino, l'ho trovata una prospettiva eccitante. Come si dice da noi in estremo oriente, il figliol prodigo che ritorna è più prezioso dell'oro. La situazione creatasi in Race at Home Challenge ha avuto molto risalto scatenando due tipi di reazioni. Alla fine, parlando con alcune figure chiave del paddock, abbiamo deciso di dare a Daniel l'opportunità di tornare in Formula E. Lo accogliamo a braccia aperte e speriamo che l'idolo locale concluda nel migliore dei modi la stagione!"