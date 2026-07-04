FE | Trionfo Porsche a Shanghai, Wehrlein domina tra asciutto e bagnato
Il tedesco centra prima la Pole e poi festeggia con grande merito nel primo ePrix del weekend cinese dettando legge anche quando il diluvio e la Safety Car avrebbero potuto rimescolare le carte. Sul podio Da Costa e Dennis, De Vries rimonta in Top5, beffati Mortara e Vergne, malissimo Cassidy.
Foto di: Getty Images
Pascal Wehrlein è stato l'assoluto protagonista della prima giornata di Formula E a Shanghai, dove ha trionfato nel primo ePrix del fine settimana cinese comandando praticamente per tutti i 30 giri in programma.
Partito benissimo dalla Pole Position, il pilota Porsche ha tenuto la leadership nella prima metà di gara, lasciando solamente per alcuni istanti la vetta a Jake Dennis, per poi scegliere di effettuare il pit-stop al giro 16 e rientrando nuovamente da capoclassifica una volta che tutti avevano smarcato la sosta.
Qui si è verificato l'imprevisto (si fa per dire) perché la tanto annunciata pioggia che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma e che già era iniziata a scendere dal giro 5, ha cominciato ad intensificarsi, dunque la Direzione Gara ha scelto di mandare in azione la Safety Car per motivi di sicurezza al 19° passaggio, di fatto tagliando le gambe a chi aveva iniziato ad utilizzare gli Attack Mode.
Tra questi, Edoardo Mortara risalito terzo, ma anche Pepe Martì, Dan Ticktum e Nick Cassidy, con questi ultimi due che hanno provato la carta di tornare ai box per cambiare le gomme.
La vettura di sicurezza ha lasciato il via libera al 22° giro (aggiungendone 1 nel totale di gara) e qui Wehrlein ha subito innescato l'Attack Mode per tentare la fuga, lasciando alle sue spalle António Félix Da Costa impossibilitato a riprenderlo e dovendosi accontentare della piazza d'onore per 1"6.
Alle spalle del portoghese di Jaguar abbiamo invece le Andretti-Porsche di Dennis - a completare il podio - e Drugovich, quest'ultimo nel finale capace di mettere un margine di sicurezza fra sè e il pimpantissimo Nyck De Vries, che al volante della propria Mahindra ha compiuto una fantastica rimonta dalle retrovie fino alla Top5.
Mastica invece un po' amaro Jean-Éric Vergne, che con la Citroën era stato appunto in lizza per i primi cinque posti, ma risucchiato nelle battaglie di centro gruppo nella seconda parte di gara, complice anche una toccatina con Mortara che lo ha scomposto facendogli perdere contatto col gruppetto dei primi, tagliando il traguardo sesto battendo in volata l'ottimo Joel Eriksson, in risalita con la sua Envision.
Anche Mitch Evans ha di che recriminare per una gara che lo aveva visto iniziare tra quelli davanti e poi scendere nell'ordine fino ad un poco confortevole ottavo posto; ora l'alfiere di Jaguar Racing è sempre leader della classifica iridata, ma incalzato a -3 proprio da Wehrlein.
A segure abbiamo la DS-Penske di Maximilian Günther e il sopracitato Mortara, che alla fine scivola fino al 10° posto; il portacolori di Mahindra verrà poi indagato nel post-gara per il contatto con Vergne.
Corsa difficile anche per l'altro pilota Porsche, Nico Müller, che non va oltre l'11° posto, 12° è Zane Maloney con la prima Lola-Yamaha, il quale ad inizio gara aveva anche dovuto scontare uno Stop&Go di 10" per aver sostituito la il cambio, cosa che ha dovuto scontare pure Norman Nato, mestamente ultimo con la propria Nissan.
Il compagno di squadra di quest'ultimo, Oliver Rowland, è solamente 14°, tra le Cupra di Ticktum e Martì, a secco restano anche Taylor Barnard (DS-Penske), Sébastien Buemi (Envision), Lucas Di Grassi (Lola-Yamaha) e la Citroën di Nick Cassidy.
Domenica la seconda gara del Shanghai ePrix si terrà alle ore 6;05 italiane, dopo le modifiche al programma per l'emergenza meteo.
GARA
|Cla
|Pilota
|#
|Giri
|Tempo
|Distacco
|km/h
|Punti
|Ritirato
|1
|P. Wehrlein Porsche Motorsport
|94
|30
|
40'30.411
|25
|2
|A. Félix Da Costa Jaguar Racing
|13
|30
|
+1.633
40'32.044
|1.633
|18
|3
|J. Dennis Andretti Formula E
|27
|30
|
+4.709
40'35.120
|3.076
|15
|4
|F. Drugovich Andretti Formula E
|28
|30
|
+5.425
40'35.836
|0.716
|12
|5
|N. De Vries Mahindra Racing
|21
|30
|
+8.407
40'38.818
|2.982
|10
|6
|J. Vergne Citroën Racing
|25
|30
|
+12.497
40'42.908
|4.090
|8
|7
|J. Eriksson Virgin Racing
|14
|30
|
+12.714
40'43.125
|0.217
|6
|8
|M. Evans Jaguar Racing
|9
|30
|
+14.120
40'44.531
|1.406
|4
|9
|M. Gunther Dragon Penske Autosport
|7
|30
|
+14.674
40'45.085
|0.554
|2
|10
|E. Mortara Mahindra Racing
|48
|30
|
+15.167
40'45.578
|0.493
|1
|11
|N. Müller Porsche Motorsport
|51
|30
|
+15.749
40'46.160
|0.582
|12
|Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|30
|
+16.375
40'46.786
|0.626
|13
|D. Ticktum Cupra Kiro
|33
|30
|
+17.927
40'48.338
|1.552
|14
|O. Rowland Nissan e.dams
|1
|30
|
+18.858
40'49.269
|0.931
|15
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|30
|
+20.103
40'50.514
|1.245
|16
|T. Barnard Dragon Penske Autosport
|77
|30
|
+20.684
40'51.095
|0.581
|17
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|30
|
+21.068
40'51.479
|0.384
|18
|L. Di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|30
|
+21.145
40'51.556
|0.077
|19
|N. Cassidy Citroën Racing
|37
|30
|
+37.715
41'08.126
|16.570
|20
|N. Nato Nissan e.dams
|23
|29
|
+1 Giro
40'52.086
|1 Giro
|Guarda i risultati completi
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