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Gara
Formula E Shanghai ePrix I

FE | Trionfo Porsche a Shanghai, Wehrlein domina tra asciutto e bagnato

Il tedesco centra prima la Pole e poi festeggia con grande merito nel primo ePrix del weekend cinese dettando legge anche quando il diluvio e la Safety Car avrebbero potuto rimescolare le carte. Sul podio Da Costa e Dennis, De Vries rimonta in Top5, beffati Mortara e Vergne, malissimo Cassidy.

Francesco Corghi
Modificato:
Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Foto di: Getty Images

Pascal Wehrlein è stato l'assoluto protagonista della prima giornata di Formula E a Shanghai, dove ha trionfato nel primo ePrix del fine settimana cinese comandando praticamente per tutti i 30 giri in programma.

Partito benissimo dalla Pole Position, il pilota Porsche ha tenuto la leadership nella prima metà di gara, lasciando solamente per alcuni istanti la vetta a Jake Dennis, per poi scegliere di effettuare il pit-stop al giro 16 e rientrando nuovamente da capoclassifica una volta che tutti avevano smarcato la sosta.

Qui si è verificato l'imprevisto (si fa per dire) perché la tanto annunciata pioggia che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma e che già era iniziata a scendere dal giro 5, ha cominciato ad intensificarsi, dunque la Direzione Gara ha scelto di mandare in azione la Safety Car per motivi di sicurezza al 19° passaggio, di fatto tagliando le gambe a chi aveva iniziato ad utilizzare gli Attack Mode.

Tra questi, Edoardo Mortara risalito terzo, ma anche Pepe Martì, Dan Ticktum e Nick Cassidy, con questi ultimi due che hanno provato la carta di tornare ai box per cambiare le gomme.

La vettura di sicurezza ha lasciato il via libera al 22° giro (aggiungendone 1 nel totale di gara) e qui Wehrlein ha subito innescato l'Attack Mode per tentare la fuga, lasciando alle sue spalle António Félix Da Costa impossibilitato a riprenderlo e dovendosi accontentare della piazza d'onore per 1"6.

Alle spalle del portoghese di Jaguar abbiamo invece le Andretti-Porsche di Dennis - a completare il podio - e Drugovich, quest'ultimo nel finale capace di mettere un margine di sicurezza fra sè e il pimpantissimo Nyck De Vries, che al volante della propria Mahindra ha compiuto una fantastica rimonta dalle retrovie fino alla Top5.

Mastica invece un po' amaro Jean-Éric Vergne, che con la Citroën era stato appunto in lizza per i primi cinque posti, ma risucchiato nelle battaglie di centro gruppo nella seconda parte di gara, complice anche una toccatina con Mortara che lo ha scomposto facendogli perdere contatto col gruppetto dei primi, tagliando il traguardo sesto battendo in volata l'ottimo Joel Eriksson, in risalita con la sua Envision.

Anche Mitch Evans ha di che recriminare per una gara che lo aveva visto iniziare tra quelli davanti e poi scendere nell'ordine fino ad un poco confortevole ottavo posto; ora l'alfiere di Jaguar Racing è sempre leader della classifica iridata, ma incalzato a -3 proprio da Wehrlein.

A segure abbiamo la DS-Penske di Maximilian Günther e il sopracitato Mortara, che alla fine scivola fino al 10° posto; il portacolori di Mahindra verrà poi indagato nel post-gara per il contatto con Vergne.

Corsa difficile anche per l'altro pilota Porsche, Nico Müller, che non va oltre l'11° posto, 12° è Zane Maloney con la prima Lola-Yamaha, il quale ad inizio gara aveva anche dovuto scontare uno Stop&Go di 10" per aver sostituito la il cambio, cosa che ha dovuto scontare pure Norman Nato, mestamente ultimo con la propria Nissan.

Il compagno di squadra di quest'ultimo, Oliver Rowland, è solamente 14°, tra le Cupra di Ticktum e Martì, a secco restano anche Taylor Barnard (DS-Penske), Sébastien Buemi (Envision), Lucas Di Grassi (Lola-Yamaha) e la Citroën di Nick Cassidy.

Domenica la seconda gara del Shanghai ePrix si terrà alle ore 6;05 italiane, dopo le modifiche al programma per l'emergenza meteo.

 

GARA

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Punti Ritirato
1 Germany P. Wehrlein Porsche Motorsport 94 30

40'30.411

     25  
2 Portugal A. Félix Da Costa Jaguar Racing 13 30

+1.633

40'32.044

 1.633   18  
3 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 30

+4.709

40'35.120

 3.076   15  
4 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 30

+5.425

40'35.836

 0.716   12  
5 Netherlands N. De Vries Mahindra Racing 21 30

+8.407

40'38.818

 2.982   10  
6 France J. Vergne Citroën Racing 25 30

+12.497

40'42.908

 4.090   8  
7 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 30

+12.714

40'43.125

 0.217   6  
8 New Zealand M. Evans Jaguar Racing 9 30

+14.120

40'44.531

 1.406   4  
9 Germany M. Gunther Dragon Penske Autosport 7 30

+14.674

40'45.085

 0.554   2  
10 Switzerland E. Mortara Mahindra Racing 48 30

+15.167

40'45.578

 0.493   1  
11 Switzerland N. Müller Porsche Motorsport 51 30

+15.749

40'46.160

 0.582      
12 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+16.375

40'46.786

 0.626      
13 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 30

+17.927

40'48.338

 1.552      
14 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 30

+18.858

40'49.269

 0.931      
15
P. Martí Cupra Kiro
 3 30

+20.103

40'50.514

 1.245      
16 United Kingdom T. Barnard Dragon Penske Autosport 77 30

+20.684

40'51.095

 0.581      
17 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 30

+21.068

40'51.479

 0.384      
18 Brazil L. Di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+21.145

40'51.556

 0.077      
19 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 30

+37.715

41'08.126

 16.570      
20 France N. Nato Nissan e.dams 23 29

+1 Giro

40'52.086

 1 Giro      
Guarda i risultati completi

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