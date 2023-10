FE | Test Valencia: Frijns si impone nella simulazione gara

Dopo l'incendio che nella giornata di martedì ha costretto la Formula E a sospendere le attività in pista fino alla sessione pomeridiana di giovedì, prosegue il piano di test a Valencia della categoria totalmente elettrica.

Come da programma, questa mattina si è svolta la simulazione gara ed è stata vinta da Robin Frijns al suo ritorno in Envision, il quale ha sopravanzato Antonio Felix da Costa negli ultimi instanti della corsa da 27 giri. Il portoghese della Porsche ha infatti concluso al secondo posto a meno di un secondo da leader.

La corsa ha offerto ai piloti, ai team e alla direzione gara la possibilità non solo di provare le vetture in condizioni più simili a quelle che poi si vedranno nel weekend, ma anche le procedure come l'attivazione dell'Attack Mode, la Full Course Yellow e l'ingresso della Safety Car. Procedure ormai standard per la FIA, ma che è utile verificare ogni anno per evitare che si verifiche qualche problema inaspettato durante la stagione.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

La simulazione gara ha infatti preso il via dietro la vettura di sicurezza, che ha guidato il gruppo per due giri, prima di lascare spazio ai piloti in pista. Una volta data bandiera verde, il campione in carica Jake Dennis si è portato in testa allo schieramento, mentre il compagno di casacca Norman Nato lo ha seguito in seconda posizione in un uno-due Andretti.

Sergio Sette Camara di ERT è stato il primo pilota a soffrire di problemi tecnici, rientrando ai box dopo una sola tornata. Tuttavia, il brasiliano non è stato l'unico costretto a parcheggiare la vettura in anticipo: Sacha Fenestraz della Nissan ha riportato problemi nella fase di accelerazione, anche se poi è riuscito a rientrare con diversi giri di ritardo, mentre Jehan Daruvala, al debutto con Maserati, ha riportato problemi di potenza dopo solo cinque passaggi.

Una nuova dinamica a cui piloti e team hanno dovuto adattarsi durante la gara è stata l'aggiunta dei pitstop a ricarica rapida, che saranno introdotti in questa stagione. A causa dell'incendio che ha colpito il test all'inizio della settimana, il pit stop per la ricarica rapida è stato solo simulato, con i piloti fermi per 30 secondi sulla piazzola di fronte al garage prima di essere rilasciati di nuovo in pista.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Da Costa è stato uno dei primi a effettuare questa sosta obbligatoria al 13° giro, dopo essersi portato in testa allo schieramento nei giri successivi, seguito da Maximilian Guenther della Maserati e da Sam Bird della McLaren. La maggior parte dei piloti di testa è rientrata ai box nelle tornate successive, con Nico Muller e Frijns, Abt Cupra, che sono stati gli ultimi due piloti a rientrare ai box rispettivamente al 20° e al 21° giro.

L'olandese della Envision è riuscito a rientrare proprio davanti al gruppo di inseguitori, guidato da Evans, partito originariamente dal sesto posto, Sebastien Buemi, Guenther e da Costa. Poco dopo, nel corso del diciannovesimo giro, entrambe le due McLaren di Bird e Jake Hughes sono state richiamate contemporaneamente nel garage per concludere anticipatamente la loro corsa, dovendo così stoppare la simulazione con sei giri di anticipo.

Dopo un periodo di Full Course Yellow, entrambi i piloti Andretti hanno attivato l'Attack Mode, ma sono finiti nella ghiaia della curva 8 prima di rientrare in sicurezza e senza danni. Nelle posizioni di vertice, Frijns si è portato al secondo posto e ha preso il comando a due giri dal termine, dopo che la gara era stata prolungata come di consueto per il periodo passato alle spalle della vettura di sicurezza e con Full Course Yellow. Il pilota dell'Envision ha infatti sopravanzato Da Costa, in quel momento in testa, con una bella manovra all'esterno di curva 8, trovando così la traiettoria interna per il tratto successivo.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Una prova di pit stop effettuata negli scorsi giorni

La mossa, che ha permesso anche a Evans di passare in seconda posizione, è stata completata proprio pochi istanti prima che intervenisse la Safety Car per lo stop di Oliver Rowland. Non una giornata entusiasmante, quindi, per la Nissan, che oltre al ritiro dei suoi due piloti ufficiali, ha visto anche fermarsi le due vetture clienti della McLaren.

È importante segnalare il rientro di Nyck De Vries che, non avendo potuto girare ieri a causa dei danni rimediati sulla sua vettura e alla strumentazione a seguito dell'incendio, in quanto il suo lato dei box era adiacente a quello della WAE, ha avuto in consegna l'auto usata da Edoardo Mortara al giovedì. Mahindra, quindi, sta girando con una sola monoposto, ma potrà recuperare il tempo perso con una sessione di test privati prima di inizio mondiale.

Dopo la simulazione gara, le prove continueranno per il resto della giornata fino alle 18.30 ora locale, con un programma allungato per recuperare il tempo perso a causa dell'incendio.

La classifica della simulazione gara:

Posizione Pilota Team 1 Frijns Envision 2 Da Costa Porsche 3 Vergne DS Penske 4 Wehrlein Porsche 5 Vandoorne DS Penske 6 De Vries Mahindra 7 Ticktum ERT 8 Evans Jaguar 9 Gunther Maserati 10 Cassidy Jaguar 11 Muller ABT Cupra 12 Di Grassi ABT Cupra 13 Buemi Envision 14 Nato Andretti 15 Dennis Andretti 16 Rowland Nissan Ritirato 17 Fenestraz Nissan Ritirato 18 Hughes McLaren Ritirato 19 Bird McLaren Ritirato 20 Daruvala Maserati Ritirato 21 Sette Camara ERT Ritirato