FE | Maserati ufficializza Mortara e Gunther come piloti della Gen3

La Maserati ha scelto i suoi piloti per il debutto in Formula E. Maserati MSG Racing ha ufficializzato Maximilian Günther come compagno di squadra di Edoardo Mortara nella squadra del Tridente che affronterà la Stagione 9 del campionato elettrico.

Max Günther, tedesco di 25 anni è il più giovane vincitore in Formula E e in carriera ha collezionato finora tre successi, ha dimostrato crescita e potenziale continui nelle ultime quattro stagioni.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Maserati MSG Racing accanto a Edo, in vista della Stagione 9. Essere parte del ritorno del marchio Maserati nelle corse, in collaborazione con MSG Racing, è per me un grande onore e sono veramente impaziente di costruire qualcosa di straordinario insieme”.

Per Edoardo Mortara c’è la conferma in una squadra che ha cambiato nome, trasformandosi nel team ufficiale Maserati dopo essere stato il team Venturi Racing…

"Da quando sono entrato a far parte della squadra nella Stagione 4, questa è diventata per me come una casa e sono davvero felice di continuare il mio viaggio con un gruppo di persone che lavorano sodo e di talento nella Stagione 9 e oltre”.

“Le ultime cinque stagioni sono state tra le migliori della mia carriera e dopo aver conquistato sei vittorie, 13 podi e un titolo di Vice Campione del Mondo, sono impaziente di rappresentare la Maserati nella Gen3. Non vedo l'ora di lavorare con Max, che ha già dimostrato di essere un pilota di Formula E molto promettente”.

Maserati è il primo marchio italiano a entrare in Formula E, e Giovanni Tommaso Sgro, Head di Maserati Corse sente questa responsabilità: “Con il ritorno della Maserati alle corse, siamo lieti di dare il benvenuto a Max ed Edo nella famiglia del Tridente per la Stagione 9, in quella che si preannuncia un’entusiasmante ed elettrizzante nuova era in Formula E”.

“Porteremo Maserati a correre nelle strade di alcune delle città più iconiche del mondo. La Formula E per noi rappresenta una piattaforma competitiva in grado di portare nuove tecnologie per accelerare lo sviluppo di propulsori elettrificati ad alta efficienza e di software intelligenti per le nostre vetture stradali".

James Rossiter, fresco Team Principal di Maserati MSG Racing ha programmi molto ambiziosi:

“La stagione 9 segna l’inizio di una nuova era per la Formula E. Sono lieto di estendere il nostro attuale rapporto con Edo e di dare il benvenuto a Max nel team. Con questa coppia di piloti possiamo contare su una formazione molto forte per la Gen3. Questo ci consentirà di dare del filo da torcere agli avversari. Ci attende un periodo entusiasmante…".