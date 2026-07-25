FE | Dennis si prende la pole di Tokyo con Mortara 2°. Subito fuori i leader del mondiale

Sarà Jack Dennis a scattare dalla pole position dell’ePrix di Tokyo di questa sera, dopo aver avuto la meglio su Edoardo Mortara nella finale. Il britannico torna così davanti a tutti, riportando la sua Andretti in prima casella. Così come per Dennis, anche per lo svizzero della Mahindra, protagonista di un’ottima stagione fin qui, sarà invece un’occasione preziosa per raccogliere punti importanti in ottica mondiale.

Sul tracciato cittadino di Tokyo, infatti, le curve sono strette, serrate e gli spazi per tentare un sorpasso sono ridotti, per cui c’è una buona possibilità di rimanere davanti anche in gara, nonostante le carenze in termini di efficienza energetica della scuderia indiana sulla lunga distanza. Un’occasione da sfruttare, ancor di più se si pensa che tanti rivali nella lotta al titolo sono usciti già nella fase a gruppi.

Ad aprire la seconda fila sarà Antonio Felix da Costa, battuto per soli 74 millesimi nella seconda semifinale proprio da Mortara, mentre al suo fianco ci sarà Nico Muller, purtroppo finito a muro durante la prima semifinale, danneggiando quindi la sospensione anteriore destra che ora dovrà essere riparata.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing Foto di: Takashi Aoyama / LAT Images via Getty Images

Scatterà quinto Taylor Barnard, affiancato da Dan Ticktum con la Cupra Kiro, battuto da Da Costa nel corso dell’ultimo quarto di finale per un decimo. Per la squadra anglo‑spagnola si tratta comunque di un buon risultato che le consentirà di lottare per un buon bottino di punti nella gara in notturna di questa sera.

La quarta fila sarà tutta Citroen. Jean‑Eric Vergne, battuto da Mortara di oltre 4 decimi, partirà dalla settima casella, mentre in ottava posizione ci sarà Nick Cassidy, eliminato nel primo quarto di finale con un distacco simile a quello del compagno di squadra. Se sul fronte sportivo il weekend sembra essere iniziato bene per Citroen, purtroppo non è un fine settimana semplice sul fronte umano, con la squadra che sicuramente vorrà onorare la memoria del Team Principal Cyril Blais, tristemente scomparso la scorsa settimana proprio alla vigilia dell’ePrix di Tokyo.

Nei gruppi, come spesso riserva la Formula E, non sono mancate le sorprese, a partire dall’eliminazione di uno dei grandi protagonisti di questo mondiale e tra i favoriti per la vittoria del titolo, Pascal Wehrlein. Il tedesco della Porsche, infatti, è stato subito escluso dal gruppo A per circa due decimi, partendo così dalla nona posizione in griglia: ora sarà chiamato a una gara tutta in salita su una pista molto stretta e dove è difficile completare dei sorpassi.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Foto di: Takashi Aoyama / LAT Images via Getty Images

Fuori purtroppo anche entrambe le monoposto della Nissan, qui con una livrea speciale per festeggiare l’appuntamento di casa a Tokyo. Se un anno fa, qui in Gara 2, era arrivata una splendida vittoria con Oliver Rowland, andando a impreziosire la cavalcata mondiale, questa stagione per il marchio giapponese si sta rivelando più complessa, ricca di alti e bassi. Rowland, ad esempio, ha dovuto abortire l’ultimo tentativo dopo aver colpito le barriere con la posteriore sinistra, danneggiando la sospensione.

Non è la prima volta che quest’anno Nissan fatica in qualifica e ora, come per Wehrlein, anche il team di casa sarà costretto a una gara tutta in rimonta. Eliminati nel primo gruppo anche Joel Eriksson con la Envision e Lucas di Grassi, che andrà a chiudere la griglia dopo lo splendido exploit di poche settimane fa in Cina.

Nel secondo gruppo sorprende l’eliminazione di Mitch Evans, solamente terzultimo e che, quindi, sarà costretto a prendere il via dalla sedicesima casella, mentre il suo compagno di squadra, da Costa, scatterà invece dalla parte alta della griglia.

A trovare l’esclusione nel gruppo B sono stati anche Max Günther con la DS, Nyck de Vries con la Mahindra, Sébastien Buemi con l’altra Envision, Pepe Martí con la Cupra Kiro e Zane Maloney con l’altra LOLA Yamaha. Maloney sarebbe partito dal fondo comunque, dovendo suo malgrado scontare una sanzione di 20 posizioni per la sostituzione del cambio.