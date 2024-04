FE | Charles: “Vi svelo il segreto di DS Penske per essere consistenti”

Phil Charles è un personaggio chiave nel mondo della Formula E: dopo diversi anni in Jaguar come technical manager, l’ingegnere è entrato a far parte della squadra franco-americana come vice team principal nel corso della stagione 2023/2024, assumendo ufficialmente la nuova carica a partire dal weekend dell’ePrix di San Paolo.

Per lui si tratta di una nuova esperienza, con nuovi piloti da gestire. Parlando con Motorsport.com, l’ingegnere britannico ha spiegato che è “abbastanza facile” avere a che fare con Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, entrambi campioni di categoria: JEV è l’unico ad aver vinto due titoli, conquistati nel 2018 e 2019, mentre Vandoorne si è imposto nel 2022. Avere una coppia così esperta rappresenta un grande vantaggio per il team perché nei momenti difficili, quando non si raggiungono il risultati sperati, vi è comunque una comunicazione chiara e decisa nonostante la frustrazione.

Il rovescio della medaglia? Gli standard molto alti di Vergne e Vandoorne li portano ad essere molto determinati, perché hanno la consapevolezza di aver vinto in passato e la fame di voler lottare ancora ai vertici. Così entra in gioco il ruolo della pressione, che da una parte li motiva, ma che dall’altra dev’essere tenuta sotto controllo non solo dal pilota, ma anche dal team.

Charles sottolinea che avere piloti di un livello così alto rappresenta un vantaggio anche per quanto riguarda un altro aspetto fondamentale per la Formula E: la gestione dell’energia. Riuscire ad amministrare al meglio i kilowatt a disposizione nel corso della gara è l’elemento che può fare la differenza nel campionato elettrico, ma si tratta di un esercizio molto complesso.

“I piloti da soli non possono gestire perfettamente l’energia, hanno bisogno di un algoritmo alle spalle per farlo. Ed è qui che arriva la parte davvero complicata, perché bisogna creare il miglior algoritmo possibile in termini matematici, ma bisogna anche farlo funzionare al meglio con il pilota”.

Entrano così in gioco anche altri fattori, come le caratteristiche di guida o la necessità di essere a proprio agio nel traffico, assicurandosi che chi è al volante possa attaccare o difendersi nella maniera più efficace.

“È più complicato di quello che può sembrare all’inizio, ma è proprio questo che il punto: bisogna essere perspicaci con l’algoritmo, assicurandosi che il pilota sia a suo agio e possa essere veloce”.

La frenata è la fase più importante per una Formula E, perché 40% dell’energia utilizzata in gara viene ricavata proprio in quel momento. È lì che piloti e software devono trovare il giusto compromesso, al fine di rendere questa fase il più efficace possibile. Questo lavoro, però non viene svolto solo durante i weekend di gara, ma soprattutto nella sede francese di Stellantis Motorsport, a Satory, dove durante l’inverno il team DS Penske si è concentrato sull’implementazione del software per migliorare la fase di frenata e quella di regen.

Riuscire a trovare un equilibrio è fondamentale per ottenere buoni risultati in Formula E, ma essere consistenti durante l’intera stagione è molto difficile, perché nonostante il team faccia continui passi in avanti trovando elementi per migliorare le prestazioni di gara in gara, il calendario prevede piste diverse, con temperature e condizioni differenti.

“Ad essere onesto, negli ultimi due anni, quello che ha fatto il team per essere consistenti è stato migliorare molto le simulazioni. Non è una cosa che riesci a trovare in un weekend, è una cosa che trovi e, una volta trovata, viene testata nel mondo virtuale in tutti gli scenari possibili, in modo da capire quando farla entrare in gioco e quando no per andare veloce in un range di piste diverse”.

Gli obiettivi di DS Penske per il resto del 2024 sono quindi due: il primo, ovviamente, è vincere, perché la squadra è consapevole della sua competitività e di avere una delle line-up più complete, grazie a Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne. Il secondo obiettivo è riuscire ad essere consistenti nel corso dell’anno, cogliendo tutte le opportunità che si presenteranno nei weekend rimanenti. L’inizio della stagione per il team franco-americano è stato positivo, ma solo il tempo dirà se riusciranno a raggiungere i target prefissati.