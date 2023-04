FE | Berlino: Buemi batte Bird in una prima fila targata Jaguar

Dopo la pole conquistata nel primo appuntamento in Arabia Saudita, Sebastien Buemi si ripete, diventando così il primo pilota a ottenere due pole position nel corso di questo campionato. Lo svizzero ha infatti battuto Sam Bird in finale per circa un decimo e mezzo, aggiudicandosi così la partenza dal palo anche nella prima gara a Berlino, località dove in questo fine settimana la Formula E disputerà un doppio appuntamento correndo sia sabato che domenica.

Una pole conquistata soprattutto grazie all’ottimo tempo ottenuto nel primo settore, dove Buemi è stato più rapido di quasi due decimi, mentre Bird ha recuperato circa nove centesimi nell’ultimo intertempo: proprio per le sbavature sul finale lo svizzero si è detto anche un po’ sorpreso di essere riuscito a ottenere la prima posizione. La prima fila sarà quindi tutta targata Jaguar, con due I-Type 6 (una cliente e una ufficiale) ad aprire lo schieramento.

Giornata in chiaroscuro per DS: da una parte la seconda fila conquistata da Stoffel Vandoorne rappresenta il proseguimento di quanto di buono si era visto nelle prove libere, ma dall’altra c’è da segnalare una prova in ombra per Jean Eric Vergne, al momento il pilota più vicino nella classifica mondiale. Per la squadra si tratterà comunque di una buona opportunità per guadagnare punti importanti.

Sebastien Buemi, Envision Racing, riceve il premio per la pole position da Marco Parroni, Head of Global Sponsorship di Julius Baer. Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Cassidy prenderà il via dalla sesta posizione dopo essere stato eliminato per meno di un decimo dal proprio compagno di squadra Buemi in duello tutto in salsa Envision. Per il neozelandese sarà comunque una buona opportunità per provare a guadagnare qualche punto in classifica mondiale e accorciare il distacco dalla vetta. Al suo fianco ci sarà Jake Dennis, con quest’ultimo eliminato nei quarti contro Sam Bird.

Giornata positiva per la NIO, capace di portare entrambi i piloti nei quarti di finale dopo aver superato la fase a gruppi. Oltre al quarto posto conquistato da Dan Ticktum, vi è da sottolineare come anche Sette Camera abbia agguantato una buona settima posizione dopo aver perso il duello nei quarti contro Stoffel Vandoorne: al suo fianco ci sarà Max Gunther con la prima Maserati, suo malgrado autore di un errore in curva 9.

Dopo aver ben figurato nelle prime due sessioni di libere, Maserati nutriva grandi speranze per le qualifiche. Tuttavia, Edoardo Mortara non è riuscito ad andare oltre l’undicesima posizione complessiva sulla griglia, trovando subito l’eliminazione nel gruppo A dove ha mancato il passaggio del turno per circa un decimo e mezzo.

Edoardo Mortara, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, con l'ala anteriore rotta a seguito di un incidente Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Il pilota svizzero non è andato oltre il sesto posto nel suo gruppo, venendo sopravanzato anche da Mitch Evans: date le aspettative dopo le libere, l’ottavo posto ottenuto da Gunther rappresenta solamente un sorriso a metà.

Le sorprese non sono mancante, perché oltre all’eliminazione del neozelandese, uno dei grandi protagonisti del mondiale fino a questo momento, c’è da segnalare anche l’esclusione di entrambe le Porsche. Davanti al pubblico di casa, né Pascal Wehrlein né Antonio Felix da Costa sono infatti riusciti a superare il turno nel primo gruppo faticando nel portare in temperatura gli pneumatici: i due ora saranno chiamati a una gara in rimonta partendo dall’ottava e dalla decima fila, con l’obiettivo di contenere quanto più possibile le eventuali perdite nella classifica iridata su Cassidy e Dennis.

Nel complesso, fino a questo momento la giornata del sabato non ha regalato grandissime emozioni alla casa tedesca, dato che anche André Lotterer, con la 99X Electric del team cliente Andretti, non è stato in grado di evitare una prematura esclusione. Infatti, solamente Jake Dennis è riuscito ad evitare il taglio nella prima fase, accedendo agli scontri diretti dopo aver superato il gruppo B.

Antonio Felix da Costa, Porsche Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sabato mattina deludente anche per Jean Eric Vergne, visivamente sconsolato nel momento in cui è tornato ai box, così come per le due McLaren di Jake Hughes e René Rast, tutti fuori nel secondo gruppo assieme alle due Nissan di Norman Natò e Sacha Fenestraz.

Così come Maserati, non è difficile nascondere che anche DS ambiva a un risultato di squadra migliore dopo i buoni riscontri nelle libere, in cui aveva lottato stabilmente per le prime posizioni. Per quanto la seconda fila conquistata da Stoffel Vandoorne rappresenti comunque un buon risultato, riuscire a partire davanti anche con Vergne avrebbe garantito buone chance di ridurre il gap da Wehrlein nella classifica mondiale.

A chiudere il gruppo le due ABT di Nico Mueller e Robin Frijns e le Mahindra di Lucas Di Grassi e Oliver Rowland.