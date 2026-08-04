FE | Anticipato l'E-Prix di Monaco 2027 e prolungato l'accordo fino al 2031

L'E-Prix di Monaco 2027 cambia data nel calendario 2027 che FIA e Formula E hanno diramato nella giornata odierna.

Inizialmente previsto per la metà di maggio, l'evento che le monoposto elettriche andranno ad affrontare sul tortuoso tracciato cittadino si terrà invece come doppia gara il fine settimana dell'1-2 maggio.

Gli organizzatori si sono mossi per venire incontro alle esigenze di alcuni piloti, che nella precedente data si sarebbero dovuti dividere con il FIA World Endurance Championship di scena a Spa-Francorchamps per la 6h che segnerà il quarto round della stagione 2027.

Da anni, infatti, entrambi i campionati hanno partecipanti comuni, il che in passato ha costretto le Case a prendere decisioni in base a contratti e necessità sportive, ricorrendo a sostituzioni o rinunciando direttamente alla loro presenza in griglia quando si sono verificate concomitanze.

Oltre alla modifica dell'E-Prix 2027, la FE ha anche raggiunto un nuovo accordo con la federazione locale, ACM, prolungando il contratto per disputare l'evento fino al 2031.

“Siamo lieti di annunciare che l’Automobile Club de Monaco e la Formula E hanno concordato di estendere la loro collaborazione fino al 2031", si legge nella nota ufficiale di ACM.

"Questa proroga sottolinea il ruolo centrale del Principato nell’evoluzione della mobilità elettrica e garantisce la continuità dell’E-Prix di Monaco, che è diventato uno degli appuntamenti clou del calendario internazionale".

"L’ACM è lieto di proseguire questo percorso al fianco della Formula E e di contribuire, anno dopo anno, al prestigio mondiale a Monaco".