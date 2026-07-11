FE | Alcune idee per la futura Gen5 sono già sul tavolo, ma c'è davvero l'interesse dei costruttori?

La Gen4 di Formula E, che debutterà nel prossimo campionato, rappresenterà un passo avanti straordinario rispetto alle precedenti generazioni della categoria elettrica. Si ritiene che il salto prestazionale possa superare quello ottenuto sommando tutte e tre le vetture che l’hanno preceduta: un paragone che aiuta a comprendere l’ambizione con cui il campionato elettrico sta affrontando questa nuova fase della propria evoluzione.

Tuttavia, guardando ancora più avanti, la Gen4 è già pensata come un ponte verso quella che potrebbe diventare una futura… Gen5. È chiaro che siamo ancora molto lontani e lo stesso gruppo tecnico formato da Formula E e FIA non ha ancora definito una tempistica per la prossima evoluzione, anche perché molto dipenderà dai progressi nel settore delle batterie, che sta purtroppo procedendo più lentamente di quanto si sperava anni fa.

Ci potrebbe essere anche una via intermedia per aumentare le prestazioni senza stravolgere completamente il progetto. Questo è un tema chiave, perché nel momento in cui la Federazione ha gettato le basi della Gen4 ha concepito l’anteriore in modo da lasciare ai costruttori una maggiore libertà nell’integrare una propria versione del powertrain anteriore.

Gen4 Foto di: FIA Formula E

Fino a questo momento, infatti, i costruttori possono lavorare soltanto sul powertrain posteriore delle vetture, mentre quello anteriore è standard e il suo sviluppo è affidato a un fornitore esterno sulla base di un tender promosso dall’organo di governo. Se per la Gen3 il motogeneratore anteriore è stato sviluppato da Lucid Motors, quello della Gen4 sarà progettato da Marelli, che ha già compiuto un lavoro eccellente realizzando un’unità capace di garantire l’utilizzo della trazione integrale in ogni momento.

A confermare l’apertura su questo fronte è stato il direttore tecnico della Federazione per la FE, Vincent Gaillardot, al lancio della Gen4 al Paul Ricard: “Attualmente [il motogeneratore anteriore] è sotto il perimetro della FIA, ma abbiamo già anticipato la Gen 5. Probabilmente aprire questo perimetro ai costruttori è il motivo per cui esiste un modello di design molto specifico, dove questi elementi qui possono essere rimossi per accedere a tutta la parte anteriore del telaio”.

“Questo, in futuro, darà ai costruttori la possibilità di progettare un proprio sistema e integrarlo. È ancora da decidere, ma quando diciamo che dobbiamo guardare al lungo termine, significa che siamo su una roadmap, quale dovrebbe essere la prossima generazione di vetture e quali tecnologie dovrebbero essere implementate. Quindi, è un tema importante”.

Il motogeneratore anteriore standard della Gen3

Potenzialmente, questa sarebbe una grande innovazione. È chiaro che, quando ci si affida a un fornitore esterno, è la FIA stessa a definire le specifiche, che devono rispettare i parametri richiesti nel tender stabilito dall’organo di governo. Questo implica anche rientrare in determinati costi, un vincolo che per i costruttori, con uno sviluppo libero, potrebbe prendere una direzione completamente diversa.

In sostanza, con uno sviluppo libero e non dettato dalla Federazione ci sarebbe l’opportunità di alzare ulteriormente l’asticella, migliorando prestazioni ed efficienza. È un tema che riguarda da vicino anche la Formula E, perché è evidente che, più queste vetture si avvicineranno all’élite del motorsport, come sta già avvenendo con la Gen4, più il campionato ne guadagnerà in solidità e attrattiva.

Tutto fantastico. Ma il punto è: interesserebbe davvero ai costruttori? Motorsport.com ne ha parlato con Leo Thomas, Direttore Motorsport di Stellantis per la Formula E, e la risposta non è così immediata e scontata come potrebbe sembrare. “Noi realizziamo tutto il posteriore, se poi facciamo lo stesso per l’anteriore, non si ottiene nulla in più in termini di contenuti, visibilità o storytelling. Ma per i team il costo raddoppia. Quindi non è considerata una priorità al momento”, ha spiegato Thomas.

Il Powetrain test usato sulla vettura laboratorio per lo sviluppo della Gen4 Foto di: Gianluca D'Alessandro

Il punto, in sostanza, è questo: i costruttori producono già il motogeneratore anteriore e, per quanto sia vero che adottarlo anche sull’asse anteriore aiuterebbe a miniaturizzare alcune soluzioni lavorando in uno spazio più ristretto, il ritorno sarebbe limitato. Ciò che serve al mondo automotive, infatti, è già acquisito sviluppando il componente principale, mentre replicare lo stesso lavoro sull’anteriore offrirebbe benefici marginali.

Uno dei segreti del successo della Formula E è anche il rapporto tra i benefici ottenuti per il mondo automotive, tanto che con la Gen4 si è scelto di estendere lo sviluppo degli aiuti elettronici già presenti nel settore stradale, mantenendo al tempo stesso costi decisamente più contenuti rispetto ad altre categorie del motorsport.

In prospettiva, il tema resterà centrale soprattutto quando si entrerà nel perimetro della Gen5. La libertà di sviluppo sull’anteriore potrebbe diventare un tassello importante della futura roadmap tecnica, ma perché questo accada servirà che i costruttori vedano un ritorno concreto. Sarà un argomento che, inevitabilmente, tornerà al centro della discussione quando si inizierà a delineare davvero la prossima generazione.