DS Penske torna in Italia mentre la Formula E si accende

La Formula E ha visitato Roma per la prima volta nella Stagione 4 (2017-2018) e da allora è tornata ogni anno, ad eccezione del 2020 a causa della pandemia COVID. L'11 aprile 2018, il campionato delle monoposto elettriche ha persino ricevuto la benedizione di Papa Francesco, al quale è stata presentata la vettura fuori dalla sua casa in Vaticano. Non si tratta di una novità assoluta per il Pontefice, che in precedenza aveva già benedetto una Lamborghini Huracan donata dal costruttore italiano prima di essere messa all'asta per beneficenza, o una Harley-Davidson.

Il circuito dell'EUR, già apprezzato dai team nella sua configurazione originale, è stato aggiornato per la Stagione 7 (2020-2021), passando da 2,78 km a 3,38 km. Ciò significa che ora è uno dei circuiti più lunghi della stagione, tipico della Formula E, con molte curve e possibilità di attacco. Nonostante ciò, è abbastanza veloce e ondulato, attraversa una serie di siti storici e soddisfa tutte le esigenze di un circuito urbano che non disturba troppo gli abitanti del luogo. Il quartiere dell'EUR è arioso e verde, e non è la zona più densamente popolata della capitale italiana.

Due round decisivi

Con l'eccezione del 2018 e del 2019, quando è stata organizzata una sola gara annuale, la città di Roma è diventata teatro di un doppio appuntamento per sfruttare al meglio le pesanti strutture necessarie per organizzare eventi motoristici in un ambiente urbano.

Jean-Eric Vergne, DS Penske Foto di: DPPI

Il pilota francese Vergne ha spesso ottenuto punti importanti qui. Quarto e secondo nelle gare del 2022, più gara due, è anche uno dei due vincitori delle gare del 2021. Anche il suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne ama il tracciato romano e lo scorso anno con la Mercedes ha ottenuto una pole position e un podio in gara uno.

In generale, le monoposto preparate da DS Performance, il braccio "da competizione" di DS Automobiles, si sono spesso ben comportate sul tracciato romano. La novità della stagione 2022-2023 è l'arrivo della monoposto elettrica Gen3, la cui notevole resistenza aerodinamica rivoluzionerà le strategie energetiche. Il circuito sarà lo stesso dell'anno scorso, con 19 curve, curve veloci e meno rettilinei lunghi, come abbiamo visto a Portland tre settimane fa.

Dovrebbe essere più adatto alle specifiche tecniche delle vetture e forse i piloti potranno attaccare con meno preoccupazione per il loro consumo energetico. A Roma, i rivali di DS Penske saranno naturalmente le Porsche (team ufficiale e Avalanche Andretti), ma anche la squadra ufficiale Jaguar e il team clienti Envision, che si spesso trovano a loro agio sulle strade della capitale.