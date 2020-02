Coronavirus: Ma Qing Hua in quarantena per 14 giorni in Messico

Ma Qing Hua è appena sbarcato in Messico per l'E-Prix di Formula E, ma dovrà restare per due settimane in quarantena a causa del famigerato coronavirus.

Il cinese è infatti reduce da un periodo in patria per i festeggiamenti del capodanno, che sono coincisi con l'espandersi del virus che sta creando problemi in tutto il mondo.

Ma è arrivato a Città del Messico il 2 febbraio, per cui prima della gara del 15 dovrà restare isolato, come spiega il comunicato emesso dal team NIO 333.

"Tutto lo staff cinese del team NIO 333 Formula E ha festeggiato le vacanze per il capodanno in Cina dopo l'E-Prix di Santiago, rimanendo a Shanghai dopo la diffusione del Coronavirus. Tutti sono in perfetta forma e in salute, pronti a preparare il prossimo round dell'E-Prix di Città del Messico".

"Per correttezza nei confronti del campionato e di tutti gli addetti ai lavori della Formula E, Ma Qing Hua, appena giunto in Messico, resterà in quarantena per i prossimi 14 giorni".

"Inoltre speriamo di poter rivedere nel calendario l'E-Prix di Sanya per la stagione 2019-2020 non appena si risolveranno i problemi in Cina".

Scorrimento Lista Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 1 / 14 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 2 / 14 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Garage di Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005, Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 3 / 14 Foto di: Dan Bathie / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 4 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333 incontra i fan 5 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 6 / 14 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 7 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 8 / 14 Foto di: Joe Portlock / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 9 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Nico Müller, GEOX Dragon, Penske EV-4, Brendon Hartley, Dragon Racing, Penske EV-4, Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005, in pit lane 10 / 14 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 11 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333 12 / 14 Foto di: Dan Bathie / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, NIO FE-005 13 / 14 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images Ma Qing Hua, NIO 333, esce dalla sua monoposto, nel garage 14 / 14 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

