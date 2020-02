Alice Powell ai rookie test di Formula E con la Virgin

La ragazza proveniente dalla W Series è stata annunciata stamattina come uno dei due piloti che saranno schierati dalla Envision Virgin, subito dopo l'E-Prix di Marrakech.

"In primo luogo, vorrei ringraziare il team per l'opportunità di provare la loro monoposto di Formula E" ha detto il 27enne. "E' un'esperienza straordinaria e non vedo l'ora di salire in macchina, dopo aver lavorato un po' al simulatore della squadra".

La Powell tornerà a correre nella W Series per una seconda stagione, dopo essersi piazzata terza in quella inaugurale, alle spalle di Jamie Chadwick e Beitske Visser. Ma non solo, perché è impegnata anche nella Jaguar I-PACE Trophy, nella quale attualmente è terza in campionato.

Il managing director della Envision Virgin, Sylvain Filippi, ha detto: "E' grandioso avere Alice con noi ai test di Marrakech. Avendo già corso in un campionato elettrico, ci potrà sicuramente portare delle informazioni importanti".

"Ha trascorso molto tempo a conoscere la macchina e la pista al nostro simulatore, quindi non vediamo l'ora di farla scendere in pista".

Gli unici altri piloti ad essere già stati annunciati per i rookie test sono quelli della Nissan e.dams, ovvero Jann Mardenborough e Mitsunori Takaboshi.