Test F3, Jerez, Giorno 2: Trident in vetta con Doohan e Novalak

Si sono conclusi a Jerez i test post stagionali della Formula 3 riservati sia ai volti noti della serie sia a promesse impegnate quest’anno in categorie minori. Ad imporsi in cima alla lista dei tempi, e lasciare così il segno, è stato Jack Doohan.

L’australiano, impegnato con una monoposto del team Trident, ha ottenuto il miglior crono in 1’29’’041 al mattino precedendo di soli 19 millesimi Clement Novalak, anch’egli impegnato al volante di una monoposto del team italiano.

Nel corso della mattinata la maggior parte dei piloti hanno effettuato simulazioni di qualifica, mentre si è atteso il pomeriggio per provare i long run.

Terzo tempo per Calan Williams, ma il pilota del team Jenzer ha pagato un ritardo di quasi 3 decimi dalla prestazione firmata Doohan, mentre alle sue spalle ha brillato il pilota del vivaio Red Bull, Jak Crawford, con il crono di 1’29’’336.

David Beckmann, impegnato con i colori del Charouz Racing System, ha chiuso l’ultima giornata di test con il quinto tempo precedendo il primo pilota Prema presente in classifica, Dennis Hauger.

Caio Collet, oggi impegnato con una vettura della ART Grand Prix, dopo aver brillato nelle battute iniziali del turno, non è riuscito poi a migliorarsi chiudendo con il settimo tempo in 1’29’’461 davanti alla sorpresa di ieri, Hoggard, Arthur Leclerc ed Enzo Fittipaldi.

Come detto, nella sessione pomeridiana i piloti della Formula 3 non hanno cercato la prestazione sul giro secco ma hanno preferito concentrarsi sulla simulazione gara ed a svettare in cima alla classifica dei tempi è stato Igor Fraga.

Il brasiliano, al volante di una vettura del team Hitech, ha compiuto la bellezza di 55 tornate ottenendo il giro più veloce in 1’30’’091 piazzandosi davanti a Calan Williams di 147 millesimi e Caio Collet di 168.

Positiva la sessione per il team Prema che ha visto Hauger e Leclerc ottenere il quarto ed il sesto tempo con, rispettivamente, 35 e 31 giri, mentre tra le due monoposto della scuderia italiana si è piazzato Johnathan Hoggard.

La top ten pomeridiana si è completata con Cameron Das autore del settimo tempo davanti a Frederik Vesti, alla guida di una vettura della ART Grand Prix, David Beckmann e Bent Viscaal.

Essendo stato cancellato l’appuntamento di Macao per la Formula 3 la stagione 2020 si completa qui a Jerez. Nei prossimi mesi sarà interessante seguire l’evoluzione del mercato piloti considerati i molti talenti che si stanno facendo largo nelle categorie propedeutiche in giro per l’Europa.

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST POST STAGIONALI, GIORNO 2, MATTINO

PILOT TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Trident 1:29.041 42 2 Clément Novalak Trident 1:29.060 45 3 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:29.328 41 4 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:29.336 43 5 David Beckmann Charouz Racing System 1:29.350 27 6 Dennis Hauger PREMA Racing 1:29.361 29 7 Caio Collet ART Grand Prix 1:29.461 50 8 Johnathan Hoggard Campos Racing 1:29.514 35 9 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:29.516 29 10 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:29.558 35 11 Igor Fraga Hitech Grand Prix 1:29.622 47 12 Pierre-Louis Chovet HWA RACELAB 1:29.628 33 13 David Schumacher Trident 1:29.674 32 14 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:29.698 49 15 Olli Caldwell ART Grand Prix 1:29.705 44 16 Matteo Nannini Hitech Grand Prix 1:29.718 33 17 David Vidales Campos Racing 1:29.728 34 18 Bent Viscaal MP Motorsport 1:29.833 40 19 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:29.917 39 20 Jonny Edgar MP Motorsport 1:30.099 38 21 Oliver Rasmussen PREMA Racing 1:30.135 26 22 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:30.285 39 23 Nazim Azman Carlin Buzz Racing 1:30.310 48 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:30.410 47 25 Sophia Flörsch HWA RACELAB 1:30.590 43 26 Francesco Pizzi MP Motorsport 1:30.634 35 27 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1:30.744 28 28 Konsta Lappalainen Charouz Racing System 1:30.924 47 29 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:30.960 34 30 Alessandro Famularo Campos Racing 1:31.082 35

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST POST STAGIONALI, GIORNO 2, POMERIGGIO