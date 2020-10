Test F3, Jerez, Giorno 1: Stanek precede Arthur Leclerc

I piloti ed i team della Formula 3 hanno da poco concluso la prima giornata di test sul tracciato di Jerez, seconda sessione di prove post stagionali dopo quella disputata sul circuito di Barcellona di inizio ottobre, e ad imporsi in cima alla classifica dei tempi è stato Roman Stanek.

Il pilota ceco, al volante di una monoposto del team ART Grand Prix, è riuscito ad ottenere il crono di 1’29’’928 al pomeriggio precedendo di appena 48 millesimi un Arthur Leclerc impegnato nuovamente con una vettura del team Prema.

Sia Stanek che il monegasco sono stati gli unici in grado di scendere sotto il muro dell’1’30’’, mentre ad impressionare in questo primo giorno di prove è stato senza dubbio Johnathan Hoggard.

Il pilota inglese, al volante di una vettura della Hitech GP, avevo chiuso il turno mattutino con il sesto tempo in 1’30’’621 per poi migliorarsi di sei decimi al pomeriggio ed ottenere il terzo tempo assoluto.

Molto bene anche la prima giornata di Jack Doohan. Il pilota australiano sembra essersi trovato a proprio agio con il team Trident e dopo aver chiuso con il miglior tempo al mattino, ha ottenuto il quarto riferimento al pomeriggio in 1’30’’161.

Prosegue in maniera soddisfacente l’adattamento di Dennis Hauger con il team Prema. Il pilota del vivaio Red Bull, reduce da una stagione deludente dopo la conquista del titolo 2019 in F4 italiana, è riuscito ad ottenere il quinto tempo di soli 3 millesimi un Enzo Fittipaldi da tenere sempre in grande considerazione dopo l’impressionante finale di stagione.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo al termine della seconda sessione di Barcellona, Clemente Novalak ha chiuso la prima giornata di Jerez con il sesto riferimento a soli 20 millesimi dalla prestazione firmata Fittipaldi, mentre la top ten si è completata con Fraga, ottavo, davanti a Vesti e Caio Collet.

Il brasiliano, già vincitore del titolo rookie 2019 in Formula Renault Eurocup, ha debutto con i colori del team Prema trovando subito un buon feeling con la scuderia due volte campione della categoria, ma grande era l’attesa anche per altri nomi.

David Vidales, altro rookie in Formula Renault Eurocup di cui si sentirà parlare in futuro, ha debuttato al volante di una monoposto di Formula 3 vestendo i colori del team Campos. Lo spagnolo ha ottenuto il 15° tempo al mattino per poi migliorarsi al pomeriggio, grazie anche all’aumento delle temperature dell’asfalto, firmando il 14° tempo in 1’30’’541.

Jak Crawford e Johnny Edgar, entrambi del vivaio Red Bull, hanno chiuso con il 17° e 18° crono, mentre Francesco Pizzi, reduce dall’ottimo weekend di Monza in F4, ha ottenuto al mattino il 21° tempo ed al pomeriggio il 23°.

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST POST STAGIONALI, MATTINO, GIORNO 1

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Trident 1:30.165 19 2 Dennis Hauger PREMA Racing 1:30.391 23 3 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:30.473 27 4 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:30.554 31 5 Matteo Nannini MP Motorsport 1:30.566 24 6 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 1:30.621 29 7 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:30.696 32 8 Igor Fraga Hitech Grand Prix 1:30.698 31 9 Clément Novalak Trident 1:30.701 28 10 David Schumacher Trident 1:30.704 32 11 Roman Stanek ART Grand Prix 1:30.858 29 12 Oliver Rasmussen HWA RACELAB 1:30.890 36 13 Arthur Leclerc PREMA Racing 1:30.925 24 14 Pierre-Louis Chovet HWA RACELAB 1:30.982 39 15 David Vidales Campos Racing 1:31.056 34 16 Caio Collet PREMA Racing 1:31.093 26 17 Jak Crawford Hitech Grand Prix 1:31.116 23 18 Olli Caldwell ART Grand Prix 1:31.221 31 19 Jonny Edgar MP Motorsport 1:31.243 23 20 David Beckmann Charouz Racing System 1:31.370 15 21 Francesco Pizzi MP Motorsport 1:31.450 27 22 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:31.515 31 23 Petr Ptacek Campos Racing 1:31.556 35 24 Rafael Villagomez Jenzer Motorsport 1:31.586 27 25 Alessandro Famularo Campos Racing 1:31.931 35 26 Filip Ugran Jenzer Motorsport 1:32.061 31 27 Nazim Azman Carlin Buzz Racing 1:32.149 34 28 Reshad de Gerus Charouz Racing System 1:32.246 28 29 Konsta Lappalainen Charouz Racing System 1:32.526 28 30 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 1:32.754 26

2020 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP - TEST POST STAGIONALI, POMERIGGIO, GIORNO 1