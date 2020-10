Test F3: Arturh Leclerc e David Schumacher con Prema

La stagione di Formula 3 si è conclusa da poche settimane con il successo in campionato di Oscar Piastri e la conferma nella classifica riservata ai team della Prema, ma è già tempo di pensare al 2021.

La prossima settimana, infatti, il tracciato di Barcellona ospiterà la prima sessione di test che andrà in scena dal 5 al 6 ottobre, mentre dal 27 al 28 dello stesso mese i piloti ed i team della Formula 3 si sposteranno a Jerez per la seconda sessione di prove.

Il team Prema ha comunicato la line up di piloti che scenderà in pista sul tracciato del Montmelò e le sorprese non sono certamente mancate.

La vettura appartenuta in questa stagione ad Oscar Piastri sarà affidata ad Arthur Leclerc. Il pilota monegasco, attualmente impegnato nella Formula Regional proprio con il team Prema, avrà così la possibilità di prendere contatto per la prima volta con una monoposto di Formula 3, mentre sulla vettura contraddistinta dal numero 2 siederà Dennis Hauger.

Il norvegese, già campione 2019 della Formula 4 italiana, è reduce da una stagione 2020 in Formula 3 decisamente opaca disputata al volante di una monoposto del team Hitech GP chiusa con soli 14 punti.

La terza monoposto della scuderia italiana vedrà invece alternarsi David Schumacher e Roman Stanek. Il tedesco, anch’egli autore di una stagione 2020 particolarmente complicata e caratterizzata dal passaggio a fine stagione dal team Charouz Racing al Carlin, guiderà nella giornata di lunedì, mentre Stanek avrà modo di prendere confidenza con le metodologie di lavoro della scuderia italiana nel corso della giornata conclusiva di martedì.