Smolyar è il primo pilota ART della stagione 2020 di F3

Alexander Smolyar correrà in F3 durante la stagione 2020 e lo farà con il team ART Grand Prix. Il giovane russo si è classificato terzo nella Formula Renault Eurocup nel 2019, alle spalle del campione Oscar Piastri e del secondo, Victor Martins. Durante l'anno ha conquistato tre vittorie ed altri quattro podi.

Il 18enne ha debuttato già al volante di una monoposto FIA F3 nei test di fine stagione a Valencia, disputati ad ottobre, dove ha guidato per il Sauber Junior Team.

Smolyar commenta la notizia: "Sono molto felice di prendere parte al Campionato FIA F3 con il ben noto team ART Grand Prix, che ha anche molta esperienza. Questo campionato sarà una bella sfida per me, credo che per la prima volta nella mia vita troverò un serio livello di competitività".

"Proverò a soddisfare le aspettative che SMP Racing e ART Grand Prix hanno verso di me. Sono sicuro che con il loro supporto ed aiuto sarà più semplice per me adattarmi al nuovo campionato e già non vedo l'ora di iniziare i test pre-stagionali a marzo".

Smolyar è il terzo pilota confermato per la stagione 2020, dopo gli annunci di Logan Sargeant in Prema e di Calan Williams nel team Jenzer.

Dopo aver dominato in GP3 con ART, Hitherto ha avuto un anno da dimenticare all'esordio in F3 nel 2019, mentre il top driver Christian Lundgaard (nella foto in basso) si è piazzato solo in sesta posizione e ha ottenuto solo una vittoria in Ungheria.

Max Fewtrell e David Beckmann hanno concluso la stagione in decima e 14esima posizione rispettivamente nella classifica generale, con il primo che ha conquistato due podi, mentrr il secondo non mai andato oltre il quarto posto.

Lundgaard passerà in Formula 2 con ART nel 2020, mentre Fewtrell e Beckmann proveranno a Valencia per le squadre Hitech e Trident rispettivamente.