Red Bull porta in FIA F3 lo junior Honda Ayumu Iwasa

Il 19enne Iwasa è uno dei due giovani della Honda che lo scorso anno hanno partecipato alla Formula 4 francese, dopo aver vinto una borsa di studio alla Suzuki Racing School nel 2019.

Ha lottato per il titolo contro l'altro giapponese Ren Sato, campione 2019, e ha finito per conquistare comadamente la corona, con nove vittorie contro le quattro di Sato.

Ora si è capito che Iwasa è pronto per fare il salto in FIA F3 nel 2021, ed è già elencato come uno dei piloti Red Bull junior sul sito web del programma.

L'identità del team con cui correrà sarà però rivelata solamente venerdì mattina, nell'ambito di una conferenza in cui la Honda annuncerà i suoi programmi a quattro ruote per il 2021.

Iwasa è destinato ad essere uno dei numerosi piloti sostenuti dalla Red Bull sulla griglia di partenza della FIA F3, con Dennis Hauger già confermato come uno dei tre piloti della Prema per il 2021 e Jack Doohan che dovrebbe passare alla Trident.

Dennis Hauger, Hitech Grand Prix and Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sato nel frattempo è pronto per il ritorno sulla scena giapponese nel 2021 con il team in Super Formula Lights della Honda, la Toda Racing.

Ha guidato per la Toda nel test post-stagione del mese scorso al Fuji Speedway, e sostituirà Teppei Natori, che è stato legato ad un passaggio in Super Formula.

Iwasa che diventa un junior della Red Bull segue la laurea di Yuki Tsunoda in Formula 1 con AlphaTauri, dopo due stagioni sotto alla bandiera della società di energy drink.

Non è chiaro se Honda ha intenzione di mandare altri piloti junior a gareggiare in Europa quest'anno, visto che questa sarà l'ultima stagione del suo accordo sui motori con la Red Bull in F1.