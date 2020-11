Prema: Arthur Leclerc e Dennis Hauger i piloti per la F3 2021?

Il team Prema di FIA F3 si sta organizzando per prendere parte al campionato 2021, componendo a line up piloti che dovrà cercare di portare a casa i titoli di categoria.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, Prema avrebbe indicato in Arthur Leclerc e Dennis Hauger i piloti che dovranno difendere i propri colori nel corso della prossima stagione.

Leclerc, fratello più giovane del pilota della Ferrari di F1 Charles, e Hauger - pilota che fa parte della Red Bull Junior, hanno preso parte a una 4 giorni di test post stagionale.

Rene Rosin, boss del team Prema, ha rivelato che entrambi si trovano nella lista di piloti che il team sta valutando per comporre la propria line up del 2021.

Attualmente Leclerc è in lotta con i suoi compagni di squadra, Gianluca Petecof e Oliver Rasmussen, per la conquista del titolo di Formua Regional European Championship, mentre Hauger è stato autore di una prima stagione in FIA F3 piuttosto complicata, passata a difendere i colori del team Hitech GP.

In entrambi i test svolti a Barcellona e Jerez de la Frontera, Hauger si è rivelato il più veloce del team Prema, risultando inoltre sesto assoluto. "Dennis ha fatto un buon lavoro", ha commentato Rosin. "Abbiamo trovato subito un bel feeling con lui".

"Dopo una stagione molto deludente, mi aspetto molto di più da lui. Ci ha mostrato il suo vero potenziale". Se Hauger dovesse correre per Prema nel 2021, sarebbe il primo pilota Red Bull Junior a correre per Prema dal 2016, anno in cui Pierre Gasly vinse il titolo di FIA F2.

Riguardo Leclerc, Rosin ha dichiarato: "La nostra idea è sempre stata di promuovere uno dei nostri piloti dalla Formula Regional, Pensiamo che sia il giusto modello di business per il nostro team. Lui fa parte della FDA e noi lavoriamo con Ferrari dal 2011".