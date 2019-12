Pourchaire nuovo pilota ART per la FIA F3 2020

Allo scoccare del 2020 manca poco, intanto il team ART Grand Prix ha continuato a lavorare per preparare la propria line up piloti per la prossima stagione di FIA F3.

Questa mattina il team ART ha annunciato di aver messo sotto contratto Theo Pourchaire, 16enne francese che nel 2019 ha vinto la Formula 4 tedesca nella sua stagione d'esordio nella categoria, la seconda in monoposto. Inoltre, è riuscito a vincere anche la F4 francese trionfando in 16 gare delle 21 a cui ha preso parte.

Pourchaire ha già provato con il team nel mese di ottobre, nei test svolti al Ricardo Tormo di Valencia. Proprio in quelle prove il team ART ha avuto modo di valutare le sue caratteristiche, giudicate impressionanti per talento e maturità.

"Per me questa è una nuova, grande sfida", ha dichiarato Pourchaire dopo l'annuncio. "Sono grato ad ART Grand Prix per avermi dato l'opportunità di correre in FIA F3. Per me sarà un grande passo, ma dopo i test fatti a Valencia mi sento pronto per affrontare questa sfida".

"So di avere buoni margini di miglioramento, per questo il mio obiettivo sarà quello di migliorarmi costantemente, passo dopo passo, sino a essere pronto e in grado di lottare con i migliori piloti della categoria. Ho tanto da imparare, ma correndo con un team del calibro di ART Grand Prix, so di potercela fare".