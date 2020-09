Pioggia di penalità in F3 a Monza: Lawson in pole, Nannini 2°

L'esperienza del 2019 non ha insegnato nulla. Anche quest'anno, in occasione delle Qualifiche della Formula 3 a Monza, si è assistito ad uno spettacolo indecoroso con numerosi piloti che hanno deciso di procedere lentamente in pista rovinando il giro buono agli altri e ponendo in essere un comportamento pericoloso.

Gli organizzatori della serie avrebbero potuto prendere spunto dai numerosi episodi accaduti lo scorso anno sul tracciato brianzolo per decidere, ad esempio, di far scendere in pista i piloti in due gruppi separati così da avere 15 vetture per volta e ridurre notevolmente i rischi in caso di rallentamento.

Si è preferito invece proseguire con il solito schema ad avere 30 monoposto in pista contemporaneamente con il risultato di una griglia di partenza determinata, anche quest'anno, a tavolino.

A scattare dalla pole sarà Liam Lawson, autore del quarto tempo nella sessione del venerdì, mentre al fianco del pilota della Hitech GP prenderà il via dalla seconda casella il nostro Matteo Nannini.

I piloti penalizzati al termine della tormentato sessione di qualifiche sono stati Théo Pourchaire, Alex Smolyar, Pierre-Louis Chovet, Lirim Zendeli, Ollie Caldwell, Sebastián Fernández, David Beckmann, Oscar Piastri e Frederik Vesti.

I primi sette sono stati puniti con l'arretramento in griglia di cinque posizioni per aver guidato in maniera eccessivamente lenta prima di curva 11 costringendo le auto che seguivano a rallentare improvvisamente causando così una situazione potenzialmente pericolosa.

Smolyar, inoltre, è stato penalizzato con ulteriori 3 posizioni di arretramento per aver mantenuto la stessa condotta anche prima di curva 2, mentre Lirim Zendeli è stato punito con ulteriori 5 posizioni di arretramento per aver ostacolato Liam Lawson nel T1.

I due piloti del team Prema, Oscar Piastri e Frederik Vesti, sono stati puniti con 3 posizioni di arretramento in griglia per aver guidato in modo eccessivamente lento ed aver ostacolato Jake Hughes nel suo giro buono.

Nello specifico secondo i commissari i due piloti del team italiano sono rimasti affiancati in traiettoria danneggiando il portacolori della HWA.

La penalità a Piastri consente a Sargeant di giocarsi un jolly importante dato che avrà la possibilità di scattare dalla quinta casella, mentre il suo diretto rivale in classifica si troverà 10 posizioni più dietro.

Pourchaire, invece, avrà soltanto il prossimo round del Mugello per cercare di conquistare la sua prima pole nella categoria che sarebbe la ciliegina sulla torta in una stagione sino ad ora da incorniciare.

Il rookie francese scatterà dalla sesta casella davanti a Igor Fraga, Alex Peroni, Vesti e David Beckmann.