Piastri completa la line-up della Prema in Formula 3

Il 18enne australiano ha conquistato il titolo dell'Eurocup di Formula Renault nel 2019, centrando sette vittorie e cinque pole position. Entrato a far parte della Renault Sport Academy per la stagione che sta per cominciare, sarà quindi supportato dalla Casa francese per la sua prima stagione in Formula 3.

Piastri ha fatto il suo debutto in Europa nel 2014, in kart. Alla fine del 2016, ha fatto il passo verso le monoposto, ma è stato nel 2017 che ha mostrato tutto il suo talento, chiudendo secondo nella F4 britannica.

Nel 2018 ha esordito in Formula Renault, salendo rapidamente alla ribalta e conquistando il titolo nel 2019. Per il 2020, entrerà a far parte di una delle squadre più titolate, dopo aver fatto la sua prima incursione in Formula 3 durante i test post-campionato a Valencia.

"Sono davvero entusiasta di unirmi alla Renault Sport Academy per il 2020 e non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione con la Prema in Formula 3. Sono impaziente anche di imparare dagli altri membri dell'Academy" ha detto Piastri.

"E' stata dura arrivare a questo punto della mia carriera, vincendo l'Eurocup di Formula Renault l'anno scorso, ma ne è valsa la pena e sono estremamente orgoglioso di far parte di questo illustre team" ha aggiunto.

"Oscar è un pilota di prospettiva molto interessante per la squadra. Finora ha ottenuto dei grandi risultati nella sua carriera e siamo impazienti di vedere il suo debutto in Formula 3" ha proseguito il team principal René Rosin.

"Abbiamo lavorato molto duramente durante l'inverno per garantirci una formazione competitiva per il 2020 e sono soddisfatto del modo in cui è stato creato il team. Inoltre, accogliamo con piacere la collaborazione con Renault e siamo orgogliosi di avere la fiducia di una costruttore così importante".