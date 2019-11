Peroni mette all’asta il casco del terribile incidente

Alex Peroni è stato protagonista di uno spettacolare quanto terribile incidente a Monza durante la gara, quando alla Parabolica ha perso il controllo della sua vettura, che si è capovolta ripetutamente finendo in cima alle barriere. In quell’impatto ha riportato un infortunio alla schiena che lo ha tagliato fuori per il resto della stagione.

Il 19enne australiano terrà un’asta a Wrest Point, a Hobart venerdì sera e lì darà il casco ed i guanti che indossava durante l’incidente, oltre ad alcuni pezzi di ciò che rimane della sua monoposto Campos Racing.

Peroni motiva la sua scelta: “Ovviamente mi piacerebbe tenere il casco, perché insieme all’halo della macchina mi ha salvato la vita ed anche perché è lo stesso casco che indossavo quando ho vinto a Monaco l’anno scorso (nella Formula Renault Eurocup, ndr). Ma se tornassi a correre nel 2020, allora servirebbero i fondi. È semplicemente questo il motivo”.

Il giovane pilota indossa ancora un busto come risultato dell’incidente e spera di poterlo togliere definitivamente a dicembre per poter ricominciare ad allenarsi: “Sono fiducioso del fatto che potrò tornare ad un buon livello di forma prima dei test pre-stagione del prossimo anno, ma richiederà molto tempo in palestra, in bicicletta e di corsa”.

“Sarà un lavoro duro, ma onestamente non vedo l’ora di iniziare. Gli ultimi mesi mi hanno dato il tempo di riflettere sul futuro e sono più determinato che mai ad inseguire il sogno di diventare un pilota professionista”.