MP Motorsport completa la line-un in F3 con van der Helm

Anche il team MP Motorsport ha completato la sua line-up per la stagione 2021 del FIA F3. Dopo aver annunciato l’ingaggio dei due protagonisti dello scorso campionato di Formula Renault Eurocup, Victor Martins e Caio Collet, la scuderia olandese ha deciso di puntare su un pilota di casa e far salire a bordo Tijmen van der Helm.

Per il diciassettenne si tratta di un ritorno in MP Motorsport visto che nel 2019 aveva disputato la F4 spagnola proprio con i colori della squadra diretta da Sander Dorsman.

Nella passata stagione van der Helm ha corso sia in Formula Renault Eurocup, per il team di Fernando Alonso, che nella Toyota Racing Series. Nella prima categoria ha conquistato un podio, 45 punti ed ha chiuso con il dodicesimo posto in classifica generale, mentre nella seconda è riuscito ad artigliare una vittoria.

“Sono molto contento di poter correre in Formula 3 con MP Motorsport” ha dichiarato van der Helm. “Questo sarà un passo molto importante nella mia carriera considerando il grande livello della serie. Qui sono presenti i migliori giovani talenti del mondo delle monoposto ed è la categoria dove potrò mostrare ciò di cui sono capace”.

“E’ bello poter tornare a correre con MP Motorsport. Ho bellissimi ricordi del campionato spagnolo di F4 e spero di poter contribuire a creare altri bei ricordi in questa stagione”.

Il team manager della scuderia olandese, Sander Dorsman, ha accolto calorosamente il nuovo acquisto: “E’ fantastico sapere che Tijmen potrà correre daccapo con noi. Con lui, Victor e Caio, la nostra line-up di Formula 3 è composta da tre rookie molto veloci e talentuosi che inizieranno la stagione affamati di successo”

“Sono molto curioso di vedere come si comporteranno in pista e come si stimoleranno per esprimersi al massimo. Sono certo che questo sarà un anno incredibile”.