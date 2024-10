McLaren accoglie Brando Badoer. Correrà in F3 con Prema nel 2025

McLaren Racing ha annunciato nel primo pomeriggio di oggi di aver esercitato l'opzione che deteneva sulle prestazioni sportive di Brando Badoer. Il pilota 18enne entra così a far parte del McLaren Driver Development programme a tutti gli effetti da questo mese.

McLaren aveva già opzionato il 18enne che sta correndo attualmente in Formula Regional European Championship by Alpine. Dopo 12 mesi di attente valutazioni, McLaren ha deciso di esercitare l'opzione e metterlo nella rosa di suoi piloti dell'academy.

Badoer ha fatto il suo debutto nella Formula 4 UAE nel 2022, correndo, sempre nello stesso anno, nella Formula 4 italiana. Lo scorso anno ha corso in entrambi i campionati centrando 5 podi nella serie italiani, compresi 2 secondi posti ottenuti a Imola e Monza.

Nel pre-stagione 2024, ha invece centrato tre podi nella Formula Regional Middle East, prima di passare in Formula Regional European Championship con il team Van Amersfoort Racing. Da quel momento, Brando ha colto 7 podi, 5 secondi posti e due terzi posti.

McLaren, dopo aver esercitato l'opzione su Brando, manderà a correre l'italiano in FIA Formula 3 con il team Prema nella stagione 2025. In questo modo Prema avrà una line up piloti che comprenderà 2 piloti dell'academy McLaren, perché ci sarà anche Ugo Ugochukwu.

Stephanie Carlin, F1 Business Operations Director di McLaren Driver Development, ha dichiarato: "E' fantastico dare il benvenuto a Brando nel nostro programma di sviluppo dei piloti. Lo abbiamo tenuto sotto controllo per tutto l'ultimo anno e ci ha impressionato per le sue performance come esordiente in una serie competitiva come la Formula Regionale, dunque ha avuto senso esercitare l'opzione e portarlo nel nostro programma a tempo pieno. Non vediamo l'ora di vederlo correre con i colori papaya e supportare il suo sviluppo nel 2025, quando correrà in FIA Formula 3 con il team Prema".

Queste invece le prime dichiarazioni di Brando Badoer da pilota del programma di sviluppo della McLaren: "Sono davvero felice di entrare nel McLaren Driver Development programme. E' un'opportunità fantastica entrare in un team con una storia del genere, senza contare quanti talenti è riuscita a lanciare nel corso della sua storia".

"Correre nel 2025 in FIA F3 con il team Prema Racing mi aiuterà a proseguire il mio cammino e vorrei ringraziare tutto il team McLaren per il supporto che ha deciso di darmi. Non vedo l'ora di imparare dai vertici del team e correre con i colori della squadra, che sono davvero iconici".