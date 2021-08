Macau Grand Prix: saltano FIA World Cup di F3 e GT

Anche quest'anno FIA Formula 3 World Cup e FIA GT World Cup non si svolgeranno a Macao causa pandemia di Coronavirus.

Le restrizioni sui viaggi e, soprattutto, il periodo obbligatorio di quarantena (21 giorni) che tutti i partecipanti all'evento debbono osservare all'arrivo in Estremo Oriente, hanno spinto la FIA a rinunciare per il secondo anno consecutivo all'appuntamento.

Nello stesso weekend anche il WTCR era inserito nel programma del Macau Grand Prix, ma la massima serie turismo resterà in Europa, optando per il gran finale in Russia.

Nell'ultimo Consiglio Mondiale FIA era emersa una possibilità che le World Cup di F3 e GT potessero avere luogo, ma solo se ci fossero state delle regole differenti riguardo la quarantena, che però il Governo di Macao non ha attualmente modificato o revocato, per cui diventa impossibile programmare una trasferta così lunga e dispendiosa.

Considerando anche gli impegni che diversi protagonisti hanno in giro per il mondo in altri campionati, ecco l'impossibilità di procedere anche con questo evento con caratteristiche internazionali, seppur la 68a edizione del Macau GP resti valida per tutti coloro che vorranno (e riusciranno) procedere con l'iscrizione.

"Per molti anni il Macau GP è stata la tradizionale conclusione di molte serie motoristiche mondiali - ha detto il Segretario Generale della FIA, Peter Bayer - Per la FIA ha sempre avuto un significato importante, con tre World Cup dedicate. Mancheremo anche quest'anno, ma auguriamo agli organizzatori del Macau Grand Prix di novembre un bell'evento, iniziando subito a lavorare sull'edizione 2022".