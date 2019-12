Logan Sargeant nuovo pilota titolare Prema in FIA F3

Il team Prema Racing ha ufficializzato questo pomeriggio l'ingaggio di Logan Sargeant, pilota che dal 2020 prenderà parte al campionato FIA Formula 3 con il team italiano.

Il 18enne americano ha provato con la squadra nei test di fine stagione fatto a Valencia, convincendo subito i vertici della struttura italiana. Per questo motivo si è meritato un sedile da titolare per tutta la prossima stagione.

Nelle ultime 2 stagioni corso in F4, vincendo 2 gare e finendo 25 volte a podio nel 2017, per poi passare in Formula Renault Eurocup nel 2018 come rookie finendo quarto in campionato.

Nel 2019 ha corso in FIA F3 da rookie, mentre nel 2020 tornerà con un anno d'esperienza in più e un team come Prema.

"Siamo davvero molto contenti di dare il benvenuto a Logan nel nostro team", ha dichiarato René Rosin, team principal Prema. "Si è fatto un nome nel karting e ha mostrato di avere il potenziale per vincere nei campionati in cui ha corso sino a oggi".

"Per la prima volta nella sua carriera non sarà un rookie in una categoria. Pensiamo che per lui si tratterà di un grosso beneficio. Sono davvero curioso di vedere quanto sarà competitivo il nostro team nel 2020 e di tornare in pista dopo un 2019 ricco di soddisfazioni".

Logan Sargeant ha commentato così il suo approdo in Prema: "Sono davvero felice di correre con Prema nel 2020. Arrivo nel team dopo che nel 2019 ha di fatto dominato la stagione. Non grato di avere una chance del genere per cercare di aiutarli a continuare ad avere quel successo anche nel 2020".

"Abbiamo già fatto ottimi test a Valencia, sono andati molto bene e abbiamo ottenuto ottimi tempi. Assieme abbiamo lavorato molto bene. Il mio obiettivo per il 2020 sarà lavorare per migliorare me stesso sia in pista che fuori, cercando ovviamente di aiutare Prema a rivincere i titoli".