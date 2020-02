Il nipote di Nannini debutta in FIA F3 con Jenzer

Sarà il secondo anno di gare in monoposto di Nannini dopo una stagione positiva nel 2019, nel quale ha vinto il campionato UAE F4, oltre ad aver ottenuto il 13esimo posto nell'European Formula Regional, nella quale comunque non ha preso parte all'intero campionato.

Ha anche fatto un'apparizione nell'ultima gara dell'Eurocup di Formula Renault, piazzandosi quinto.

Il 16enne sarà affiancato alla Jenzer dall'australiano Calan Williams e da un terzo pilota ancora da annunciare.

"Non vedo l'ora di debuttare nel FIA F3" ha dichiarato Nannini. "Prima della stagione ho già fatto dei test con la Jenzer Motorsport e non vedo l'ora di continuare la mia carriera agonistica con questa grande squadra".

"So che il livello del campionato è molto alto. La maggior parte delle piste poi sono nuove per me, ma sono abbastanza fiducioso di poter fare bene".

Lo scorso anno, la Jenzer si è piazzata settima nella classifica a squadre della stagione inaugurale della FIA F3, con una vittoria e due podi: tutto per gentile concessione di Yuki Tsunoda, che quest'anno salirà in F2 con la Carlin.

"Lavorare con Matteo nei test ci ha mostrato il suo grande potenziale" ha dichiarato il team principal Andreas Jenzer. "Siamo molto felici di averlo nel nostro team e siamo impazienti di affrontare questa stagione insieme".

Matteo Nannini Photo by: F4 UAE

FIA F3 2020 - la griglia provvisoria: