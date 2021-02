FIA F3: rinviati nuovamente i test pre-stagione

Ancora una volta i test pre-stagione della FIA Formula 3 Championship sono stati rimandati a causa delle restrizioni sui viaggi imposti da chi proviene dal Regno Unito.

Le prove si sarebbero dovute tenere a Barcellona il 16-17 marzo, dopo che già quelle precedentemente programmate a Jerez erano state rimandate per lo stesso motivo.

Il ministero della salute spagnolo ha prolungato nuovamente le normative che vietano l'ingresso nel paese a chi, fra il 2 e il 16 marzo, proviene dalla Gran Bretagna, per cui Carlin ed Hitech Grand Prix - che hanno tre macchine a testa in griglia - non potrebbero correre nei due giorni di test.

Gli organizzatori della serie hanno comunque affermato che si cercherà di riprogrammare le prove più avanti, considerando che il primo evento stagionale si terrà al Red Bull Ring il 3-4 aprile.