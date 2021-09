F3, Zandvoort, Gara 3: Hauger domina e ipoteca il titolo

La delusione vissuta da Hauger in Gara 2, quando una foratura provocata da Cohen gli ha impedito di finire comodamente a punti, è stato presto cancellata. Il pilota della Prema ha infatti dominato la terza corsa del weekend di Zandvoort ed ha messo già una mano sul titolo.

Il leader del campionato è stato l’unico pilota nell’intero fine settimana a conquistare il successo scattando dalla pole. Hauger ha indovinato lo stacco frizione, ha subito chiuso la porta in faccia a David Schumacher ed ha sfruttato i primi giri per spingere e creare un margine di sicurezza sul tedesco della Trident.

Hauger si è subito portato fuori dalla zona DRS, segnando anche il giro più veloce, mentre Schumacher non è riuscito ad essere incisivo ed ha mostrato una grande sofferenza nel tenere il passo del rivale della Prema.

Per Schumacher, però, le speranze di un arrivo a podio sono svanite improvvisamente a due giri dal termine quando Victor Martins, decisamente più veloce, ha tentato un sorpasso privo di logica all’interno della prima sopraelevata.

Il francese è arrivato lungo ed ha colpito nella posteriore sinistra la Trident di Schumacher spedendo il tedesco a muro.

La direzione gara ha neutralizzato la corsa con Virtual Safety Car per consentire ai commissari di rimuovere la monoposto incidentata, mentre Martins è stato giustamente punito con 10 secondi di penalità retrocedendo così dalla seconda alla decima posizione.

Il contatto finale ha consentito a Novalak e Smolyar di salire in modo inatteso a podio. Il francese della Trident è stato lesto nell’approfittare al via di una partenza poco felice di Doohan per sopravanzare l’australiano e salire in quinta posizione, mentre il russo ha beneficiato del contatto tra Iwasa e Collet per salire in sesta posizione.

Ha deluso Doohan, apparso in sofferenza per l’intero weekend. L’australiano, autore ieri di un grave errore nei giri finali, non è mai sembrato incisivo in questa Gara 3 ed ha preferito puntare ai punti per avere ancora una matematica possibilità di puntare al titolo a Sochi.

Sargeant, Crawford e Vesti hanno chiuso rispettivamente in sesta, settima ed ottava posizione. L’americano della Hitech GP ha comunicato via radio di soffrire fisicamente sin dai primi giri e nulla ha potuto per resistere al connazionale del Charouz Racing System, mentre Vesti, ancora una volta, non ha mai trovato lo spunto necessario per impressionare ed ormai si avvia a concludere una stagione decisamente deludente.

Al termine del penultimo round della stagione Hauger è a un passo dal titolo con 193 punti, mentre Doohan adesso insegue a 43 punti di distacco. Terzo è Novalak a quota 122 davanti a Martins e Vesti entrambi con 117 punti.