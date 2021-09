F3, Zandvoort Gara 1: monologo di Leclerc, show di Hauger

Chi si aspettava una gara noiosa è rimasto deluso. La prima corsa del weekend di Formula 3 a Zandvoort ha regalato spettacolo ed è stata tiratissima dal primo all’ultimo giro.

Ad imporsi, con un vero e proprio monologo, è stato Arthur Leclerc. Il monegasco della Prema ha posto le fondamenta del successo già in partenza quando ha approfittato di un avvio al rallentatore del polesitter Cordeel per prendere il comando delle operazioni.

Il pilota del Campos Racing è poi retrocesso in quarta posizione, alle spalle di Sargeant e Iwasa, e all’ingresso della prima sopraelevata è stato colpito nella posteriore destra da Smolyar per sprofondare a fondo gruppo.

Leclerc e Sargeant hanno duellato a lungo, con l’americano decisamente più veloce ma impossibilitato a trovare lo spunto necessario anche con il DRS spalancato a causa delle staccate al limite del monegasco.

La lotta per la prima posizione è stata neutralizzata al diciassettesimo passaggio quando Hoggard e Yeany sono entrati in contatto finendo violentemente contro le barriere di protezione nel primo settore del tracciato.

La safety car è entrata in pista per consentire ai commissari di rimuovere le monoposto ed alla ripartenza, avvenuta al giro 20, Leclerc è stato bravissimo nel prendere subito un buon margine su Sargeant.

Il pilota della Charouz Racing System ha dovuto controllare negli specchietti Iwasa e Crawford scatenati, ma è riuscito a non perdere un secondo gradino del podio ampiamente meritato, mentre Leclerc è transitato in scioltezza sotto la bandiera a scacchi.

Iwasa si è confermato una delle sorprese di questa stagione portando a casa un terzo posto di grande valore davanti ad un Jak Crawford in crescita in questa finale di stagione. L’americano della Hitech GP ha sofferto nei giri conclusivi la pressione di Caio Collet, ma ha sfruttato al meglio il DRS per tenere a bada il rookie brasiliano della MP Motorsport.

La lotta per il titolo ha visto Jack Doohan e Dennis Hauger concludere Gara 1 in settima ed ottava piazza, ma a regalare spettacolo è stato il pilota della Prema.

Hauger, scattato dalla dodicesima casella, si è portato subito in nona piazza al via per poi salire in ottava posizione quando Smolyar è entrato ai box per sostituire il musetto.

Il leader della classifica ha commesso una sbavatura al quattordicesimo giro quando ha provato a sopravanzare Martins finendo lungo, ed in quella occasione è retrocesso in nona piazza alle spalle di Novalak.

Hauger, però, è riuscito a sfogare la rabbia per l’errore nei giri conclusivi subito dopo la ripartenza. Al restart ha messo nel mirino il francese della Trident riprendendosi così l’ottava posizione per poi gettarsi daccapo all’inseguimento di Martins e freddare il francese con un sorpasso capolavoro concluso all’esterno della prima sopraelevata.

La top ten si è completata con Vesti e e Caldwell autori di una bella rimonta conclusa in nona e decima piazza, mentre Ido Cohen ha beffato Lorenzo Colombo nei giri conclusivi per conquistare la dodicesima piazza ed il diritto di scattare dalla pole in Gara 2.