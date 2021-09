F3, Zandvoort: Dennis Hauger torna mastino in qualifica

Le sofferenze vissute a Spa-Francorchamps sembrano essere state già dimenticate per Dennis Hauger. Il pilota della Prema, che proprio in Belgio aveva vissuto un weekend complicato, è tornato a recitare con forza il ruolo del mattatore a Zandvoort conquistando una pole di forza nei caotici minuti finali del turno.

I piloti della F3 sono stati costretti ad una improvvisa interruzione con bandiera rossa a quattro minuti dal termine quando Yeany è finito in testacoda per poi restare fermo in traiettoria. Il pilota del Charouz Racing System è riuscito a ripartire autonomamente, ma la direzione gara aveva già deciso di interrompere il turno per non correre rischi.

Alla ripartenza quasi tutti sono tornati immediatamente in pista ad eccezione di Hauger che ha atteso qualche istante in più per non trovarsi imbottigliato nel traffico. La scelta ha dato ragione al leader del campionato.

Hauger ha realizzato dei parziali record nel primo e nel secondo settore per poi migliorare il proprio crono nel T3 e transitare sul traguardo con il miglior tempo in 1’24’’580.

Il norvegese ha conquistato una pole di forza che gli regala altri quattro punti in classifica preziosissimi in questo finale di stagione.

A masticare amaro è stato David Schumacher. Il tedesco del team Trident sembrava ormai accreditato della pole, ma nell’ultimo tentativo non è riuscito ad essere nuovamente incisivo ed alla fine ha pagato un gap di 1 decimo dal crono firmato Hauger.

Bel balzo nel finale di Victor Martins. Il francese della MP Motorsport, complice anche la scia gentilmente offerta dal compagno di squadra Collet, è riuscito a risalire sino in terza piazza facendo retrocedere Jack Doohan in quarta.

Il diretto rivale di Hauger in classifica è sembrato subito a proprio agio sul tracciato olandese, ma non ha mai trovato un giro perfetto e si è dovuto accontentare del crono di 1’24’’939.

L’ottimo stato di forma della Trident a Zandvoort è confermato anche dal quinto tempo ottenuto da Clement Novalak. Il francese, già in palla al mattino nelle Libere, è stato l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’1’25’’ ed ha chiuso alle spalle del compagno di team per soli 22 millesimi.

Collet non è riuscito a migliorarsi nell’ultimo tentativo ed in Gara 3 prenderà il via dalla sesta casella, mentre Jak Crawford, dopo il miglior riferimento firmato nelle Libere del mattino, si è confermato ancora una volta il miglior portacolori della Hitech GP con il settimo crono in 1’25’’274.

Smolyar, Iwasa e Leclerc hanno completato la top ten, mentre Amaury Cordeel, grazie al dodicesimo crono, avrà la possibilità di prendere il via dalla pole di Gara 1 con al fianco Logan Sargeant.