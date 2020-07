F3, Ungheria, Gara 2: Viscaal penalizzato, Beckmann ne approfitta

La seconda gara del weekend della Formula 2 a Budapest sarà ricordata come la grande beffa subita da Bent Viscaal. Il pilota della MP Motorsport, infatti, è stato l’autentico protagonista, nel bene e nel male, di una Gara 2 disputata su asfalto bagnato e molto combattuta vinta però da David Beckmann.

In partenza il tedesco della Trident è partito molto bene dalla pole ereditata grazie all’inversione della griglia, ma poco dopo ha dovuto lasciare spazio ad un Hauger arrembante in grado di prendere un margine di oltre due secondi una volta salito in testa.

Se Hauger è riuscito a mantenere la prima posizione nonostante un Beckmann in rimonta, chi ha davvero stupito è stato Bent Viscaal.

Il pilota della MP Motorsport, scattato dalla ottava casella, è stato autore di una progressione incredibile che l’ha visto viaggiare ad un ritmo pazzesco sul bagnato. Viscaal, però, ha rovinato la sua gara con due episodi.

Il primo avvenuto nelle battute iniziali di gara quando ha superato Fraga per poi chiuderlo e colpirlo costringendolo al ritiro, ed il secondo avvenuto al quinto passaggio quando ha superato Sargeant decisamente oltre i limiti del tracciato.

La direzione gara ha deciso di punire, giustamente, Viscaal per questi due episodi con due distinte penalità di 5 secondi di tempo ciascuna.

Viscaal, però, prima di conoscere il proprio destino ha continuato a spingere come un dannato prendendo anche la prima posizione al giro numero 14.

Una volta avvisato della prima penalità il pilota della MP Motorsport ha cercato di aumentare il gap sui diretti inseguitori così da poter conservare la vittoria, ma quando il suo muretto lo ha avvisato della seconda penalizzazione tutti i suoi sforzi per portare a casa una inaspettata vittoria sono risultati vani.

A peggiorare ulteriormente le cose, poi, è intervenuta la safety car al terz’ultimo giro che ha ricompattato il gruppo facendo retrocedere Viscaal addirittura in diciassettesima posizione.

A conquistare il successo in questa strana Gara 2 è stato un David Beckmann che ha così raddrizzato un weekend diventato improvvisamente negativo dopo le qualifiche del sabato, ma sulla gara del tedesco rimane la macchia di un leggero contatto con Hauger, per la conquista della provvisoria seconda posizione, che ha rischiato di vanificare l’ottima corsa del pilota della Hitech GP.

Il secondo gradino del podio è stato artigliato da un Piastri sempre più leader del campionato ed autore di una gara corsa con una lucidità disarmante per un rookie. L’australiano, infatti, non ha voluto chiedere troppo alle proprie gomme nelle fasi iniziali per poi mettere alla frusta le Pirelli wet nella seconda metà di gara e risalire dalla nona alla seconda piazza.

Hauger ha finalmente conquistato il primo podio nella categoria dopo una corsa condotta con il coltello tra i denti. L’augurio è che il dominatore della F4 italiana 2019 possa adesso mostrare anche in Formula 3 tutto il suo talento grazie a questo ottimo risultato.

Sargeant non è riuscito ad avere la meglio su Hauger, complice anche l’ingresso della safety car nel finale, ed ha chiuso una gara onesta al quarto posto precedendo un Richard Verschoor in grossa crisi con il bagnato ed un Theo Pourchaire oggi decisamente ridimensionato dopo l’incredibile performance vista in Gara 1.

Chi ha stupito e lasciato a bocca aperta è stato Alex Smolyar. Il russo della ART Grand Prix ha iniziato Gara 2 con il dente avvelenato dopo essere stato costretto al ritiro nei primi metri della corsa del sabato.

Smolyar ha compiuto una rimonta impressionante dal fondo dello schieramento ed ha finito col chiudere in settima posizione. Resta l’amaro in bocca per quell’episodio di ieri con Sargeant che ha rovinato un weekend che per il russo avrebbe potuto essere semplicemente perfetto.

Al termine del terzo round stagionale la classifica piloti vede Oscar Piastri saldamente al comando con 76 punti seguito da Sargeant decisamente distante a quota 57 e Theo Pourchaire in terza posizione con 48 punti, uno in più di Beckmann.