F3: Tóth positivo al COVID, salta il weekend del Paul Ricard

Doccia fredda in casa Campos Racing in vista del secondo round della stagione di Formula 3 che andrà in scena sul tracciato del Paul Ricard. La scuderia spagnola dovrà fare a meno di László Tóth a seguito della positività al COVID-19 riscontrata in occasione dei test obbligatori cui sono sottoposti tutti i piloti e gli addetti ai lavori della categoria.

In conformità con i protocolli COVID-19 e le linee guida delle autorità sanitarie pubbliche, il pilota ungherese dovrà sottostare ad un regime di isolamento per il periodo richiesto e non avrà così modo di scendere in pista in occasione del weekend del Gran Premio di Francia.

Nessun altro membro del team Campos Racing è risultato positivo al COVID-19. La scuderia spagnola non ha ancora comunicato se sceglierà un sostituto di Tóth o se affronterà il secondo round stagionale con le monoposto affidate esclusivamente a Lorenzo Colombo ed Amaury Cordeel.