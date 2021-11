F3 | Test Valencia, Giorno 3: Saucy chiude in vetta

Si è conclusa oggi con l’ultima giornata della 3 giorni di test di Valencia la stagione 2021 di Formula 3 ed a lasciare il segno in terra spagnola è stato un pilota molto atteso: Gregoire Saucy.

Il campione 2021 della Formula Regional European Championship ha ottenuto il miglior tempo assoluto di questa 3 giorni al termine del turno mattutino fermando il cronometro sul riferimento di 1’21’’300 e limando così di 68 millesimi il crono ottenuto ieri da Jak Crawford.

Saucy, che si è sempre messo in luce in questi test, ha così mostrato di avere tutte le carte in regola per ben figurare anche nella terza categoria dopo aver dominato la stagione in Formula Regional.

Solo 92 millesimi hanno separato Caio Collet dalla vetta della classifica ed il brasiliano ha preceduto per appena 30 millesimi un Roman Stanek che al volante di una monoposto del team Trident ha dimostrato di poter far parte del giro buono.

Il “cannibale” della prima giornata di test, Jack Doohan, ha chiuso con il quarto riferimento in 1’21’’436 ed il suo contributo si è rivelato decisamente utile al Van Amersfoort Racing per comprendere le Dallara della terza serie che gestirà a partire dalla prossima stagione.

Franco Colapinto, MP Motorsport Photo by: Formula Motorsport Ltd

Positivo anche il primo assaggio di Formula 3 per Franco Colapinto. L’argentino è sembrato aver già preso le misure alla nuova monoposto ed oggi ha chiuso la sessione con il quinto crono ottenuto sempre al mattino in 1’21’’534.

Bene anche Zane Maloney che è sembrato aver trovato l’ambiente ideale in Trident ed oggi ha ottenuto il sesto riferimento pagando un gap di 3 decimi dalla vetta, mentre alle spalle del pilota delle Barbados hanno completato la top 10 Kaylen Frederick, Jack Crawford, Paul Aron e Victor Martins.

Al pomeriggio è stato Jack Doohan a scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi. Il vice campione 2021 ha fermarto il cronometro sull’1’22’’354 piazzandosi davanti a Reece Ushijima e Jonny Edgar.

Fuori dalla top 3 ha chiuso Alexander Smolyar. Il russo, che oggi ha girato con una monoposto del Van Amersfoort Racin ha ottenuto il tempo di 1’22’’794 precedendo di soli 7 millesimi Filip Ugran, mentre Caio Collet ha ottenuto il sesto crono in 1’22’’811.

Hunter Yeany ha firmato il settimo tempo, pagando però mezzo secondo di ritardo da Doohan, mentre la top 10 si è completata con Zak O’Sullivan in ottava posizione davanti a Sargeant – primo a non scendere sotto il muro dell’1’23’’ - ed al rookie of the year in Formula Regional Isack Hadjar.

VALENCIA POST-SEASON TESTS, GIORNO 3, MATTINO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:21.300 54 2 Caio Collet MP Motorsport 01:21.392 40 3 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:21.401 64 4 Roman Stanek Trident 01:21.422 44 5 Franco Colapinto MP Motorsport 01:21.534 55 6 Zane Maloney Trident 01:21.597 43 7 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:21.629 45 8 Jak Crawford PREMA Racing 01:21.767 52 9 Paul Aron PREMA Racing 01:21.835 52 10 Victor Martins ART Grand Prix 01:21.873 51 11 Reece Ushijima Campos Racing 01:21.877 44 12 Jonny Edgar Trident 01:21.995 42 13 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:22.000 37 14 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:22.011 55 15 Oliver Bearman PREMA Racing 01:22.024 38 16 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:22.028 27 17 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:22.045 46 18 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:22.102 52 19 Josep Maria Marti Campos Racing 01:22.281 29 20 Ido Cohen Jenzer Motorsport 01:22.427 49 21 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:22.443 53 22 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:22.470 47 23 Alexander Smolyar Van Amersfoort Racing 01:22.491 42 24 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.542 35 25 Filip Ugran Van Amersfoort Racing 01:22.686 55 26 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.710 49 27 Nazim Azman Charouz Racing System 01:22.870 59 28 László Tóth Charouz Racing System 01:23.104 47 29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:23.506 53 30 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.693 42 VALENCIA POST-SEASON TESTS, GIORNO 3, POMERIGGIO

PILOTA TEAM TEMPO GIRI 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.354 29 2 Reece Ushijima Campos Racing 01:22.545 34 3 Jonny Edgar Trident 01:22.658 64 4 Alexander Smolyar Van Amersfoort Racing 01:22.794 48 5 Filip Ugran Van Amersfoort Racing 01:22.801 57 6 Caio Collet MP Motorsport 01:22.811 66 7 Hunter Yeany Campos Racing 01:22.884 30 8 Zak O’Sullivan Carlin Buzz Racing 01:22.940 43 9 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 01:23.006 43 10 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.011 17 11 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 01:23.252 45 12 William Alatalo Jenzer Motorsport 01:23.298 39 13 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:23.320 61 14 Nazim Azman Charouz Racing System 01:23.345 55 15 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.421 53 16 Ido Cohen Jenzer Motorsport 01:23.434 42 17 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.522 15 18 Roman Stanek Trident 01:23.702 39 19 Nicola Marinangeli Charouz Racing System 01:23.840 53 20 Paul Aron PREMA Racing 01:23.945 40 21 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.984 53 22 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:24.060 46 23 Jak Crawford PREMA Racing 01:24.118 42 24 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.169 41 25 Oliver Rasmussen ART Grand Prix 01:24.364 45 26 Zane Maloney Trident 01:24.428 38 27 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:24.497 47 28 Victor Martins ART Grand Prix 01:24.632 33 29 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.845 49 30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.888 56