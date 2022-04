F3 | Test Jerez, Day 2: Arthur Leclerc chiude al comando

Carica lettore audio

La pioggia che al mattino ha condizionato la prima giornata dei test di Jerez ha lasciato spazio al sole e ad un tracciato finalmente asciutto che ha consentito ai piloti di svolgere senza intoppi il programma di lavoro prestabilito nell’ultima giornata di prove.

Sul tracciato spagnolo è stato Arthur Leclerc il grande protagonista del mercoledì. Il pilota del team PREMA, infatti, ha messo il proprio autografo in cima alla lista dei tempi sia al termine della sessione mattutina che di quella pomeridiana ottenendo come crono di riferimento 1’29’’366.

I protagonisti della serie sono riusciti tutti a brillare in questa ultima giornata di test. Alle spalle del monegasco della Ferrari Driver Academy, infatti, troviamo il leader del campionato, Victor Martins, costretto al secondo tempo per appena 14 millesimi, mentre il vincitore di Gara 1 in Bahrain, Isack Hadjar, ha centrato il terzo crono in 1’29’’611.

Appena tre millesimi di ritardo sono costati a Franco Colapinto “l’esclusione” dalla top 3. L’argentino del Van Amersfoort Racing, autore della pole nel primo round stagionale, ha fermato il cronometro sul tempo di 1’29’’614 piazzandosi davanti ad un Oliver Rasmussen che ambisce a diventare l’arma in più del team Trident dopo essere stato chiamato a sostituire Jonny Edgar costretto allo stop per motivi di salute.

Bene anche Kaylen Frederick, autore del sesto riferimento e distante dal crono firmato Leclerc 354 millesimi, mentre alle spalle dello statunitense troviamo due nomi di peso: Zane Maloney e Oliver Bearman.

Il pilota delle Barbados si è confermato tra i rookie più promettenti anche in questa seconda ed ultima giornata di test firmando il crono di 1’29’’799, mentre il pupillo della Ferrari Driver Academy ha portato la sua PREMA in ottava posizione in classifica pagando 469 millesimi di ritardo dal tempo ottenuto da Leclerc.

La top 10 si è completata con Gregoire Saucy autore del nono crono in 1’29’’842 davanti a Roman Stanek, decimo e primo dei piloti a non infrangere la barriera dell’1’30’’.

Tra gli altri nomi di spicco segnaliamo Jak Crawford autore del dodicesimo riferimento in 1’30’’145 che ha chiuso davanti a David Vidales e Caio Collet.

Conclusa la due giorni di test di Jerez, i piloti della Formula 3 torneranno in pista la prossima settimana per un'altra due giorni di test questa volta sul tracciato di Barcellona.

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – JEREZ IN-SEASON TESTS, DAY 2, MATTINO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:30.628 21 2 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:30.634 50 3 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:30.653 26 4 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:30.671 19 5 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:30.865 30 6 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:31.060 20 7 Juan Manuel Correa USA ART Grand Prix 1:31.138 16 8 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:31.140 22 9 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:31.174 30 10 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:31.200 36 11 David Vidales ESP Campos Racing 1:31.269 25 12 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:31.304 29 13 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:31.318 18 14 Roman Stanek CZE Trident 1:31.418 25 15 Alexander Smolyar AND MP Motorsport 1:31.424 32 16 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:31.440 38 17 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:31.506 30 18 Enzo Trulli ITA Carlin 1:31.513 53 19 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:31.514 19 20 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:31.681 40 21 Kush Maini IND MP Motorsport 1:32.020 19 22 Zane Maloney BRB Trident 1:32.056 23 23 Ayrton Simmons GBR Charouz Racing System 1:32.114 28 24 Brad Benavides ESP Carlin 1:32.315 28 25 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:32.365 34 26 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:32.376 13 27 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:32.507 21 28 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:32.620 23 29 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:33.413 20 30 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:33.625 29

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – JEREZ IN-SEASON TESTS, DAY 2, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing "1:29.366 " 35 2 Victor Martins FRA ART Grand Prix "1:29.380 " 40 3 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix "1:29.611 " 35 4 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing "1:29.614 " 47 5 Oliver Rasmussen DNK Trident "1:29.634 " 41 6 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix "1:29.720 " 41 7 Zane Maloney BRB Trident "1:29.799 " 45 8 Oliver Bearman GBR PREMA Racing "1:29.835 " 33 9 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix "1:29.842 " 44 10 Roman Stanek CZE Trident "1:30.015 " 52 11 Zak O’Sullivan GBR Carlin "1:30.023 " 43 12 Jak Crawford USA PREMA Racing "1:30.145 " 37 13 David Vidales ESP Campos Racing "1:30.157 " 38 14 Caio Collet BRA MP Motorsport "1:30.327 " 44 15 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing "1:30.349 " 65 16 Josep María Martí ESP Campos Racing "1:30.401 " 47 17 Juan Manuel Correa USA ART Grand Prix "1:30.401 " 31 18 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix "1:30.456 " 40 19 Enzo Trulli ITA Carlin "1:30.482 " 43 20 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System "1:30.485 " 43 21 Alexander Smolyar AND MP Motorsport "1:30.565 " 48 22 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport "1:30.582 " 34 23 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport "1:30.659 " 36 24 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing "1:30.675 " 62 25 Hunter Yeany USA Campos Racing "1:30.693 " 39 26 Kush Maini IND MP Motorsport "1:31.061 " 39 27 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport "1:31.090 " 33 28 Ayrton Simmons GBR Charouz Racing System "1:31.220 " 30 29 Brad Benavides ESP Carlin "1:31.551 " 27 30 László Tóth HUN Charouz Racing System "1:31.878 " 32