F3 | Test Jerez: Bearman svetta nella prima giornata

La prima giornata di test a Valencia dedicata ai piloti della Formula 3 è stata segnata al mattino dalla notevole quantità di pioggia caduta sul tracciato spagnolo che ha complicato non poco il lavoro di sviluppo ed affinamento degli uomini e dei team protagonisti nella serie.

A svettare in cima alla classifica dei tempi, grazie al crono ottenuto in un turno pomeridiano disputato in condizioni meteo decisamente più favorevoli, è stato Oliver Bearman. Il pilota inglese della Prema, e pupillo della Ferrari Driver Academy, ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere in Gara 1 in Bahrain chiudendo la giornata con il tempo di 1’33’’009.

Importanti i distacchi inflitti agli altri protagonisti della serie. Alle spalle di Bearman, infatti, si è piazzato Josep Marti ma il gap del pilota spagnolo del Campos Racing è stato di ben 6 decimi, mentre 7 decimi di ritardo hanno costretto Zane Maloney ed il momentaneo leader del campionato, Victor Martins, ad occupare la terza e la quarta piazza.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo al mattino, seppur con il crono di 1’40’’202 a causa dell’abbondante pioggia, Arthur Lecler ha chiuso la prima giornata di test a Jerez con il quinto riferimento in 1’33’’998 diventando così anche l’ultimo pilota a scendere sotto il muro dell’134’’.

Alle spalle del monegasco, protagonista di due grandi rimonte nel round inaugurale del Bahrain, troviamo un Juan Manuel Correa sempre più a proprio agio con la monoposto della ART Grand Prix.

Bene anche Jak Crawford, autore del settimo crono di giornata in 1’34’’203, mentre grande era l’attesa per vedere Oliver Rasmussen al debutto con la vettura del team Trident.

Il pilota danese, chiamato dalla scuderia campione in carica per prendere il posto dello sfortunato Jonny Edgar, ha subito mostrato una buona velocità e dopo aver ottenuto il dodicesimo crono al mattino ha poi chiuso il turno pomeridiano con l’ottavo tempo in 1’34’’494.

La top 10 si è completata con Gregoire Saucy autore del nono riferimento di giornata e David Vidales del decimo.

I piloti della Formula3 torneranno in pista domani per la seconda ed ultima giornata di test di Jerez che prenderà il via alle ore 9:00.

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – JEREZ IN-SEASON TESTS, DAY 1, MATTINO

PILOTA NAZIONALITA' TEAM TEMPO GIRI 1 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:40.202 35 2 Roman Stanek CZE Trident 1:40.731 29 3 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:40.763 31 4 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:40.805 33 5 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:40.808 36 6 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:40.886 33 7 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:40.944 32 8 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:41.119 36 9 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:41.158 27 10 Zane Maloney BRB Trident 1:41.260 26 11 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:41.373 43 12 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:41.380 29 13 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:41.505 31 14 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:41.652 35 15 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:41.729 28 16 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:41.779 38 17 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:41.807 26 18 David Vidales ESP Campos Racing 1:41.841 29 19 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:41.941 33 20 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:42.045 32 21 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:42.129 31 22 Kush Maini IND MP Motorsport 1:42.490 22 23 Juan Manuel Correa USA ART Grand Prix 1:42.597 25 24 Enzo Trulli ITA Carlin 1:42.736 47 25 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:43.073 31 26 Ayrton Simmons GBR Charouz Racing System 1:43.322 32 27 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:44.455 26 28 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:45.200 32

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – JEREZ IN-SEASON TESTS, DAY 1, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONALITA' TEAM TEMPO GIRI 1 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:33.009 41 2 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:33.666 39 3 Zane Maloney BRB Trident "1:33.736 " 35 4 Victor Martins FRA ART Grand Prix "1:33.751 " 43 5 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing "1:33.998 " 44 6 Juan Manuel Correa USA ART Grand Prix "1:34.122 " 34 7 Jak Crawford USA PREMA Racing "1:34.203 " 44 8 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:34.494 41 9 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix "1:34.683 " 34 10 David Vidales ESP Campos Racing "1:34.901 " 41 11 Hunter Yeany USA Campos Racing "1:34.913 " 19 12 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:35.212 25 13 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport "1:35.997 " 33 14 Ayrton Simmons GBR Charouz Racing System "1:37.379 " 31 15 László Tóth HUN Charouz Racing System "1:39.526 " 35 16 Roman Stanek CZE Trident "1:39.776 " 33 17 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix "1:41.117 " 30 18 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport "1:41.357 " 42 19 Kush Maini IND MP Motorsport "1:41.563 " 29 20 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix "1:41.686 " 35 21 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport "1:42.011 " 44 22 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing "1:42.020 " 28 23 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix "1:42.098 " 32 24 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing "1:42.443 " 20 25 Zak O’Sullivan GBR Carlin "1:42.785 " 32 26 Caio Collet BRA MP Motorsport "1:42.930 " 16 27 Enzo Trulli ITA Carlin "1:43.911 " 36 28 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing "1:57.953 " 2