F3 | Test di Jerez: Minì ritorna con Prema, novità Lindblad

La stagione 2023 di Formula 3 si è conclusa poche settimane fa a Monza, ma la categoria propedeutica guarda già al futuro. A partire dal prossimo 5 ottobre, infatti, la Formula 3 tornerà già in pista per i test post-campionato a Jerez de La Frontera.

Un'occasione per le squadre di mettere occhi su nuovi talenti e di dare il via a nuove collaborazioni prima del nuovo anno. Lo stesso vale anche per Prema, che nella giornata di martedì ha annunciato il suo trio di piloti per il test, con una conferma e due novità.

La prima è il ritorno di Gabriele Minì in Prema, squadra con cui ha vinto il Campionato Italiano di Formula 4 nel 2020 prima di entrare nell'Alpine Academy. Quest'anno il diciottenne italiano ha corso in Formula 3 con Hitech, cogliendo due vittorie, tra cui una nella prestigiosa cornice di Monte Carlo. "Sono davvero entusiasta di unirmi a Prema per il test post-stagionale. Hanno ovviamente disputato una grande stagione, vincendo il titolo riservato alle squadre. Sarà interessante scoprire quanto è equilibrata la loro vettura, non vedo l'ora di scendere in pista giovedì", ha spiegato Minì.

Gabriele Mini, Hitech Pulse-Eight Photo by: Formula Motorsport Ltd

La conferma è Dino Beganovic, che già quest'anno ha partecipato al campionato di Formula 3 con la squadra italiana in qualità di debuttante. Lo svedese, supportato dalla Ferrari Driver Academy, ha conquistato quattro podi nel corso del 2023, concludendo al sesto posto della classifica generale.

"Sono felice di fare il test post-stagionale con Prema. Lavoriamo insieme da molto tempo ed è bello rimanere insieme e continuare a lavorare sugli aspetti da migliorare. Sarà un test importante e sono pronto. Non vedo l'ora di tornare in pista", ha raccontato Beganovic.

Sempre dalla famiglia Prema, il pilota dell'Accademia Red Bull Arvid Lindblad proverà una vettura di Formula 3 prima di tornare in Formula 4 per la parte conclusiva della stagione. Il sedicenne inglese è attualmente in lizza per il campionato Italiano F4 con Sztuka Kacper e Ugochukwu Ugo (pilota dell'Accademia McLaren): attualmente Lindblad si trova solamente a un punto e mezzo dalla vetta, con l'opportunità di lottare per il titolo nell'ultimo appuntamento di Vallelunga.

Arvid Lindblad, Prema Powerteam Photo by: acisportitalia.it

"Sono davvero entusiasta di partecipare al test ufficiale della Formula 3 quest'anno con Prema Racing. Abbiamo fatto un anno davvero buono in F4 e sono molto felice di continuare il nostro viaggio insieme. È una nuova auto e una nuova sfida e sarà una grande opportunità. Non vedo l'ora di imparare il più possibile".