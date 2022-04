F3 | Test Barcellona, Day 1: Saucy lascia subito il segno

Carica lettore audio

Dopo la due giorni di test di Jerez della scorsa settimana, team e piloti di Formula 3 sono tornati in pista quest’oggi sul tracciato di Barcellona per una nuova sessione di prove e ad imporsi in cima alla classifica dei tempi è stato Gregoire Saucy.

Il campione 2021 della Formula Regional European, al volante di una monoposto del team ART Grand Prix, ha ottenuto il crono di 1’32’’247 al mattino riuscendo a precedere il poleman del Bahrain Franco Colapinto di appena 155 millesimi.

L’argentino del Van Amersfoort Racing ha però impedito alla scuderia ART Grand Prix di centrare una doppietta precedendo Victor Martins. Il francese, infatti, ha ottenuto il terzo tempo in 1’32’’491 piazzandosi davanti al duo Trident composto da Zane Maloney e Roman Stanek.

Ha sorpreso Kush Maini che è stato in grado di chiudere in sesta posizione in 1’32’’710 precedendo la prima vettura del Jenzer Motorsport affidata a William Alatalo.

La top ten si è completata con David Vidales autore dell’ottavo crono in 1’32’’882 davanti ad Alexander Smolyar ed al nostro Matteo Nannini, per l’occasione al volante di una vettura del team ART Grand Prix per sostituire l’indisponibile Correa.

Tempi più alti al pomeriggio dove a svettare sono state le due vetture della MP Motorsport affidate ad Alexander Smolyar e Caio Collet. Il russo ha chiuso con il tempo di 1’33’’342 precedendo il compagno di squadra di 297 millesimi, mentre Roman Stanek ha accusato un ritardo di 3 decimi netti dalla vetta precedendo Kush Maini e Gregoire Saucy.

Nel pomeriggio tutti e tre i piloti del team Prema sono riusciti ad entrare in top ten con Arthur Leclerc autore del settimo riferimento in 1’34’’067, Jak Crawford dell’ottavo ed Oliver Bearman del decimo tempo in 1’34’’314.

Domani si replica per l’ultima giornata di test che scatterà alle ore 9 per concludersi alle 16.

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 2, MATTINO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:32.247 45 2 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:32.402 49 3 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:32.491 43 4 Zane Maloney BRB Trident 1:32.643 31 5 Roman Stanek CZE Trident 1:32.678 24 6 Kush Maini IND MP Motorsport 1:32.710 30 7 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:32.759 29 8 David Vidales ESP Campos Racing 1:32.882 33 9 Alexander Smolyar AND MP Motorsport 1:32.894 30 10 Matteo Nannini ITA ART Grand Prix 1:32.896 30 11 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:33.027 25 12 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:33.062 29 13 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:33.083 39 14 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:33.090 39 15 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:33.188 30 16 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:33.226 40 17 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:33.357 26 18 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:33.365 38 19 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:33.385 26 20 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:33.454 42 21 Brad Benavides ESP Carlin 1:33.642 44 22 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:33.746 13 23 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:33.758 42 24 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:33.819 38 25 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:33.823 44 26 Enzo Trulli ITA Carlin 1:33.871 45 27 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:34.226 32 28 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:34.350 31 29 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:35.612 27 30 David Schumacher DEU Charouz Racing System 1:35.709 8

2022 FIA FORMULA 3 CHAMPIONSHIP – BARCELONA IN-SEASON TESTS, DAY 2, POMERIGGIO

PILOTA NAZIONE TEAM TEMPO GIRI 1 Alexander Smolyar AND MP Motorsport 1:33.342 38 2 Caio Collet BRA MP Motorsport 1:33.639 34 3 Roman Stanek CZE Trident 1:33.642 38 4 Kush Maini IND MP Motorsport 1:33.918 27 5 Grégoire Saucy CHE ART Grand Prix 1:33.995 38 6 Isack Hadjar FRA Hitech Grand Prix 1:34.050 40 7 Arthur Leclerc MCO PREMA Racing 1:34.067 28 8 Jak Crawford USA PREMA Racing 1:34.188 27 9 Oliver Rasmussen DNK Trident 1:34.276 37 10 Oliver Bearman GBR PREMA Racing 1:34.314 28 11 Victor Martins FRA ART Grand Prix 1:34.375 39 12 Zak O’Sullivan GBR Carlin 1:34.389 30 13 Kaylen Frederick USA Hitech Grand Prix 1:34.508 46 14 Josep María Martí ESP Campos Racing 1:34.527 44 15 Matteo Nannini ITA ART Grand Prix 1:34.581 27 16 Rafael Villagómez MEX Van Amersfoort Racing 1:34.581 51 17 David Vidales ESP Campos Racing 1:34.605 30 18 David Schumacher DEU Charouz Racing System 1:34.649 29 19 Francesco Pizzi ITA Charouz Racing System 1:34.671 39 20 Federico Malvestiti ITA Jenzer Motorsport 1:34.761 38 21 Zane Maloney BRB Trident 1:34.786 47 22 William Alatalo FIN Jenzer Motorsport 1:34.807 41 23 Brad Benavides ESP Carlin 1:34.898 30 24 Enzo Trulli ITA Carlin 1:34.928 33 25 Hunter Yeany USA Campos Racing 1:35.259 36 26 Ido Cohen ISR Jenzer Motorsport 1:35.343 40 27 Reece Ushijima GBR Van Amersfoort Racing 1:35.537 48 28 László Tóth HUN Charouz Racing System 1:35.884 40 29 Nazim Azman MYS Hitech Grand Prix 1:35.888 50 30 Franco Colapinto ARG Van Amersfoort Racing 1:36.623 54