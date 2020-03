F3, Test Bahrain, Giorno 3: Peroni chiude col miglior tempo

Si è conclusa oggi la tre giorni di test pre stagionali della Formula 3. Il tracciato del Bahrain ha accolto i piloti con condizioni meteo decisamente migliori rispetto a ieri, senza il forte vento che ha intralciato il lavoro dei team, e ad imporsi al termine di quest’ultima sessione è stato Alex Peroni.

Il pilota del team Campos ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 1’46’’173 riuscendo a precedere il duo del team HWA Racelab composto da Hughes e Jack Doohan.

L’inglese, giunto in ritardo in Bahrain a causa dei rookie test di Formula E, ha messo a frutto tutta la propria esperienza con le vetture della terza serie fermando il cronometro sul riferimento di 1’46’’200, mentre il suo compagno di squadra si è rivelato più lento di appena 134 millesimi.

Anche in quest’ultima giornata ha continuato a brillare il nuovo acquisto della Prema, Logan Sargeant. L’americano, già in luce nelle precedenti sessioni, ha chiuso con il quarto riferimento in 1’46’’522 mettendo alle sue spalle il vincitore del GP di Macao, Richard Verschoor.

Altro nome atteso ad una stagione importante è quello di Frederik Vesti. Il dominatore della stagione 2019 della Formula Regional ha ottenuto oggi il settimo tempo in 1’46’’734, compiendo 20 giri al pomeriggio, senza però riuscire a scalzare dalla classifica finale Sebastian Fernandez, sesto.

Anche la ART Grand Prix è riuscita a portare due vetture in top 10 grazie all’ottavo riferimento dell’attesissimo Alexander Smolyar, mentre alle spalle del russo hanno chiuso Clement Novalak e Niko Kari.

L’ultima giornata di test ha visto una sola bandiera rossa esposta a causa dello stop in pista della monoposto di Calan Williams.

Conclusa questa fase di test è adesso il momento per i piloti ed i team della Formula 3 di prepararsi all’avvio della stagione che avverrà proprio sul tracciato del Bahrain il 20 marzo con la prima sessione dell’anno di prove libere.

FIA F3, Test Bahrain, Pomeriggio

Pilota Team Tempo Giri 1 Alexander Peroni Campos Racing 1:46.173 16 2 Jake Hughes HWA RACELAB 1:46.200 33 3 Jack Doohan HWA RACELAB 1:46.324 33 4 Logan Sargeant PREMA Racing 1:46.522 31 5 Richard Verschoor MP Motorsport 1:46.590 27 6 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 1:46.686 31 7 Frederik Vesti PREMA Racing 1:46.734 20 8 Alexander Smolyar ART Grand Prix 1:46.744 29 9 Clement Novalak Carlin Buzz Racing 1:46.751 30 10 Niko Kari Charouz Racing System 1:46.854 18 11 Enzo Fittipaldi HWA RACELAB 1:46.884 34 12 Oscar Piastri PREMA Racing 1:47.020 31 13 David Schumacher Charouz Racing System 1:47.030 27 14 Federico Malvestiti Jenzer Motorsport 1:47.249 19 15 Theo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.327 30 16 Calan Williams Jenzer Motorsport 1:47.520 29 17 Cameron Das Carlin Buzz Racing 1:47.525 24 18 Lirim Zendeli Trident 1:47.525 30 19 Lukas Dunner MP Motorsport 1:47.545 26 20 Sophia Floersch Campos Racing 1:47.547 30 21 Matteo Nannini Jenzer Motorsport 1:47.659 38 22 Alessio Deledda Campos Racing 1:47.712 29 23 Enaam Ahmed Carlin Buzz Racing 1:47.837 32 24 Dennis Hauger Hitech Grand Prix 1:47.954 27 25 Olli Caldwell Trident 1:47.978 28 26 Igor Fraga Charouz Racing System 1:48.042 30 27 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 1:48.228 31 28 Bent Viscaal MP Motorsport 1:50.604 39 29 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:50.720 23 30 Devlin DeFrancesco Trident 1:51.158 48