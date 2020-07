F3, Stiria, Libere: Zendeli guida la doppietta Trident

La Formula 3 è tornata in pista sul tracciato del Red Bull Ring per disputare la seconda sessione di prove libere stagionali ed ancora una volta è stato un pilota del team Trident ad imporsi in cima alla lista dei tempi.

Se la scorsa settimana era toccato a David Beckmann mettere il proprio autografo sul primo turno del weekend, oggi è stato Lirim Zendeli ad ottenere il miglior crono in 1’19’’994 nei secondi finali della sessione diventando anche l’unico pilota a scendere sotto il muro del minuto e venti.

In casa Trident si può certamente essere soddisfatti anche per il secondo riferimento firmato proprio da David Beckmann in 1’20’’002. Il team italiano si conferma così in grande forma sul tracciato austriaco come già visto la scorsa settimana.

In questo turno di libere sono state molte le conferme dei valori visti in campo sette giorni fa a cominciare da Alex Peroni. Il pilota del team Campos, terzo in Gara 1, ha chiuso alle spalle dei due portacolori del team Trident con un gap di poco superiore ai 30 millesimi dalla vetta, mentre il quarto riferimento di questa mattina porta la firma di Frederick Vesti anche se il distacco da Zendeli è di 2 decimi.

Il team Prema punta al grande risultato anche in questo secondo appuntamento stagionale e la dimostrazione è data dal sesto e settimo tempo ottenuti da Logan Sargeant ed Oscar Piastri. Il provvisorio leader del campionato è stato però attardato dal alcuni problemi tecnici che dovrebbero essere risolti in tempo per le qualifiche.

Davanti ai due portacolori del team Prema ha chiuso Alex Smolyar, quinto con il crono di 1’20’’256, mentre la top ten si è completata con l’ottavo tempo di Sebastian Fernandez, già autore della prima pole stagionale, davanti a Richard Verschoor ed a Sophia Floersch.

I piloti della Formula 3 torneranno in pista alle 14:00 per la seconda sessione di qualifiche dell’anno che determinerà la griglia di partenza di Gara 1.