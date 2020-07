F3, Stiria: cambia la classifica di Gara 1, Piastri è 4°

E’ stata una Gara 1 di Formula 3 resa complicata dalla gran pioggia arrivata battente pochi giri dopo l’inizio e comprendere quale sia stata l’effettiva classifica finale ha richiesto qualche ora di lavoro.

La prima corsa del weekend è stata interrotta in anticipo con bandiera rossa sia per l’importante numero di piloti coinvolti in un incidente avvenuto in regime di safety car, sia per la scarsa visibilità dovuta alle precipitazioni ed alla nube d’acqua alzata dalle vetture.

Quando i piloti sono rientrati in corsia box Vesti ha potuto festeggiare la sua prima vittoria nella serie, con il podio completato da Zendeli e Bekcmann, mentre la quarta posizione era stata centrata da un superbo Olli Caldwell autore di una rimonta prodigiosa.

Il pilota della Trident, però, ha potuto festeggiare il piazzamento per poche ore. La direzione gara, infatti, ha reso valida la classifica al giro 11 ed in quel momento Caldwell si trovava ancora alle spalle di Oscar Piastri.

Il leader del campionato ha così potuto guadagnare una posizione salendo al quarto posto ai danni proprio del portacolori del team Trident ed identica progressione ha compiuto Logan Sargeant, promosso al sesto posto ai danni di Richard Verschoor.

Invariate, invece, le ultime tre posizione della top 10 con Jake Hughes che ha mantenuto il diritto di partire dalla pole di Gara 2.