F3 | Spa: Beganovic e Voisin vincono tra le SC, Prema campione

È il weekend della Prema. Dopo aver vinto la sprint race al sabato, la domenica è stata la giornata della Prema, anche se non proprio nel modo in cui lo avrebbe sperato. Infatti, la scuderia italiana si è aggiudicata il titolo riservato ai team, ma senza riuscire a conquistare alcun punto con nessuna delle tre vetture scese in pista.

Ad aggiudicarsi le vittorie sono stati Dino Beganovic al sabato nella sprint race e Callum Voisin il giorno successivo durante la Feature Race. Tuttavia, con un solo evento ancora da disputare, l’attenzione si sposta inevitabilmente sulla lotta al titolo.

Leonardo Fornaroli è tornato al comando della classifica con un solo punto di vantaggio su Gabriele Minì, autore di un fine settimana con una sola gara a punti, la sprint. Scivola al terzo posto Luke Browning, anch’egli autore di un weekend non proprio entusiasmante. Doppio zero, invece, per Arvid Lindblad, che è ora staccato di ben sedici lunghezze dalla vetta.

Noel Leon, Van Amersfoort Racing Foto di: Formula Motorsport Ltd

Sprint race: trionfo Beganovic

La prima vittoria del weekend in un sabato influenzato dal meteo è andata a Dino Beganovic, il quale ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale in Formula 3 nella gara sprint, in una doppietta Prema firmata dallo svedese e da Gabriele Minì.

Partito dalla pole in condizioni di asciutto, lo svedese ha perso la testa della corsa proprio sul compagno di squadra a causa di uno scatto a rilento sulla parte interna della pista, ma è subito riuscito a riprendere il comando pochi minuti più tardi dopo una ripartenza.

Infatti, Max Esterson nel corso del primo passaggio è finito in testacoda dopo il Raidillon, spingendo la direzione gara a richiedere l’intervento della monoposto di sicurezza. Alla ripresa nel corso del quarto giro, Beganovic è riuscito a sfruttare in maniera eccellente la scia, sopravanzando Minì e guadagnando il comando della corsa, che non avrebbe poi lasciato fino alla bandiera a scacchi.

Alle loro spalle non sono mancate le battaglie, soprattutto dal quinto posto in già, con Leon e Montoya in grado di sopravanzare uno dei pretendenti al titolo, ovvero Luke Browning. Suo malgrado, il britannico è stato protagonista di diversi episodi nelle tornate successive, arrivando nel corso del sesto passaggio al contatto con Sami Meguetounif (Trident) alla staccata di curva cinque, il che lo ha poi fatto scivolare indietro di una posizione fino all’ottavo posto. Al termine della gara, dopo le investigazioni, il britannico è stato anche penalizzato per aver superato i limiti della pista, chiudendo la prima giornata fuori dalla top ten.

Dino Beganovic, Prema Racing Foto di: Formula Motorsport Ltd

Davanti non sono mancati i duelli, con Tim Tramnitz che negli ultimi giri ha provato a duellare con Minì per la seconda posizione, ma l’italiano ha gestito in maniera eccellente la posizione dagli attacchi, in particolare quello nella chicane di curva 5-6. A dare “supporto” è arrivato anche Leon che, dopo avere superato Browning, si è riportato in lotta per il podio, superando Tramnitz proprio nel corso dell’ultimo giro sul rettilineo del Kemmel, prendendo subito margine.

Tramnitz ha invece dovuto lottare con Ramos e Meguetounif per difendere la sua quarta posizione, per quanto questi ultimi due, così come tanti altri piloti, siano poi stati penalizzati per aver superato i limiti della pista in troppe occasioni. Ad approfittarne sono stati Montoya, che è così salito addirittura dall’ottavo al quinto posto, Oliver Goethe e Callum Voisin, che ha ereditato la settima posizione proprio davanti a Ramos. A chiudere la top ten anche Leonardo Fornaroli e Laurens Van Hoepen.

Più complessa la gara di Arvid Lindblad, il quale era riuscito a salire originariamente fino al 12° posto, per poi scendere alla 15esima posizione a causa di una penalità sempre per track limit.

Feature Race: la prima vittoria di Voisin

Se nella sprint race era stato Dino Beganovic a imporsi, nella corsa della domenica Callum Voisin ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 3, in quella che è stata una gara fortemente condizionata dalle Safety Car. Il campione GB3 aveva ottenuto il suo primo podio a Silverstone, per quanto in realtà avesse tagliato il traguardo in prima posizione per poi scivolare al terzo posto a causa di una penalità di cinque secondi, cedendo la vittoria a Lindblad.

Voisin ha mantenuto la pole nelle prime tornate, mentre alle sue spalle non sono mancati gli episodi. Subito alla partenza, la giornata del leader del campionato Gabriele Mini ha subito una battuta d'arresto: il secondo classificato della gara sprint è stato mandato in testacoda a La Source nel corso del primo giro da Oliver Goethe ed è scivolato in fondo allo schieramento. Al terzo giro, però, il pilota junior dell’Alpine ha avuto la possibilità di rientrare in gara grazie all'arrivo della safety car.

Callum Voisin, Rodin Motorsport Foto di: Formula Motorsport Ltd

QuestA è stato causato da incidenti separati tra Martinius Stenshorne (Hitech) e il debuttante ART Tuukka Taponen a Stavelot, con il finlandese che sostituiva Nikola Tsolov, bandito per aver corso a Spa in un'altra serie qualche mese fa. Tra l’altro, si trattava del debutto assoluto per Taponen, che attualmente corre in Formula Regionale.

Dopo quattro tornate dietro la safety car, la gara è stata nuovamente interrotta un giro dopo, quando Joseph Loake (Rodin) ha tamponato Sophia Floersch mandando entrambi in testacoda alla curva Bruxelles, con quest'ultima che non è riuscita ad uscire dalla ghiaia dovendo chiudere la sua corsa.

L'interruzione finale è avvenuta pochissimi minuti dopo, quando Arvid Lindblad, in fase di rimonta dopo aver preso il via dalla ventisettesima casella, è stato centrato Christian Mansell (ART) ed è finito nella stessa via di fuga in ghiaia della Floersch, rimanendo bloccato con le gomme posteriori. Inoltre, anche Boya è finito contro le barriere a causa di una sospensione danneggiata.

Alle spalle di Voisin, che ha centrato la sua prima vittoria, Sebastian Montoya ha portato a casa un bel podio, mettendosi alle spalle anche Leonardo Fornaroli, che ha così conquistato la testa della classifica. Quarto posto per un ottimo Leon, a punti in entrambe le gare del weekend, davanti a Sami Meguetounif e Luke Browning, il quale ha chiuso al settimo posto. Seguono Max Esterson, Santiago Ramos, Tim Tramnitz e Santiago Ramos, mentre Gabriele Minì non è andato oltre il tredicesimo posto, in quella che è stata la sua terza gara senza punti nelle ultime quattro corse.

In totale, solo sette dei 15 giri sono stati percorsi in regime di bandiera verde.