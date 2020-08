F3, Spa, Gara 1: vittoria monologo di Lirim Zendeli

Se la pole di ieri poteva sembrare quasi fortunosa, date le circostanze nelle quali è maturata, la vittoria netta conquistata oggi ha reso merito alla forza di Lirim Zendeli. Il pilota del team Trident, infatti, è stato l’assoluto protagonista di Gara 1 andata in scena a Spa-Francorchamps mantenendo la prima posizione dall’inizio alla fine.

Zendeli è stato perfetto sin dal via quando è scattato in maniera impeccabile dalla prima posizione per poi tenere a bada Theo Pourchaire. Il francese della ART Grand Prix, però, ha mostrato subito di non avere la stessa velocità del tedesco perdendo molto in ingresso della Eau Rouge.

Zendeli è riuscito ad imporre il suo ritmo per tutti e i diciassette giri di gara sino a tagliare il traguardo con 4 secondi di margine su Pourchaire, ma in casa Trident si può festeggiare anche per il terzo gradino del podio colto da David Beckmann.

Il tedesco, autore del quinto tempo in qualifica, si è subito sbarazzato di Logan Sargeant nelle battute iniziali di gara per poi trovarsi in lotta con un Alexander Smolyar decisamente ostico.

Beckmann ha passato il russo una prima volta al giro 5 subito dopo la fine della neutralizzazione con VSC, ma il pilota della ART Grand Prix non si è arreso restituendo la manovra sul rettilineo del Radillon. Il portacolori della Trident ha così dovuto attendere il giro 7 per mettere definitivamente la sua monoposto davanti a quella del russo e completare il podio.

Smolyar, nel finale, ha dovuto guardarsi le spalle da un Piastri tornato finalmente in splendida forma. L’australiano, che ha disputato una gara priva di problemi tecnici, ha mostrato i muscoli da metà gara in poi quando si è trattato di rimontare dall’ottava posizione di partenza ed è stato anche intelligente quando ha restituito volontariamente la posizione a Lawson per evitare eventuali investigazioni.

I due, infatti, sono entrati in contatto al decimo giro quando Lawson si è difeso in maniera aggressiva alla fine del rettilineo del Radillon e Piastri ha approfittato della foga del rivale per mettere la sua Prema davanti.

Al giro tredici Piastri, avvisato dai box, ha ceduto la posizione per poi mettersi subito all’inseguimento del pilota della Hitech GP e superarlo grazie ad un DRS finalmente funzionante.

Nei giri conclusivi il pilota della Prema è riuscito anche ad avere la meglio su un Logan Sargeant azzoppato da problemi al motore chiudendo in scia a Smolyar in quinta posizione.

Vesti e Caldwell sono stati gli altri due piloti bravi ad approfittare dei problemi dell’americano che oggi ha vissuto un vero e proprio calvario. Logan è stato sorretto psicologicamente dai box ed ha stretto i denti sino a transitare sotto la bandiera a scacchi in ottava piazza ottenendo così il diritto di partire dalla terza casella nella gara di domani.

La pole di Gara 2, invece, è andata a Richard Verschoor. L’olandese è stato autore di una corsa oggettivamente opaca chiusa in decima piazza dopo essere scattato dalla sesta posizione e domani troverà al suo fianco un Liam Lawson oggi nono ed in crisi di velocità di punta.