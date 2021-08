F3, Spa: Doohan concede il bis e riapre il campionato

Jack Doohan ha completato un weekend quasi perfetto a Spa-Francorchamps. Dopo la pole ottenuta al venerdì, ed il successo in Gara 2 al sabato, il pilota del team Trident ha concesso il bis in Gara 3 ed ha riaperto il campionato approfittando di un weekend difficile per Dennis Hauger.

L’australiano, anche oggi, ha comandato dall’inizio alla fine su pista bagnata perdendo la prima posizione soltanto per pochi istanti quando Victor Martins lo ha sopravanzato andando oltre i limiti del tracciato.

Il pilota della MP Motorsport si è rivelato una vera e propria spina nel fianco per Doohan ed ha mostrato una velocità nettamente superiore all’australiano. Nonostante ciò il francese non ha mai trovato il varco necessario per ripetere la manovra ed una sbavatura commessa all’undicesimo giro lo ha privato delle residue speranze di attacco.

L’unica soddisfazione per Martins è arrivata con i punti aggiuntivi ottenuti grazie al giro più veloce strappato proprio a Doohan e realizzato in 2’23'928.

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Alexander Smolyar. Il russo ha condotto una gara in solitaria senza particolari acuti, ma ha tagliato il traguardo con un ritardo di ben 10’’ dalla Trident di Doohan.

Intensa la lotta per la quarta piazza tra Caio Collet e Clement Novalak che ha visto prevalere il brasiliano della MP Motorsport. Collet ha resistito con i denti ad un francese in palla chiudendo ogni varco senza mai commettere alcuna sbavatura.

Anonima la gara di Frederik Vesti che anche in questo weekend non ha brillato. Il pilota del vivaio Mercedes, atteso alla stagione della conferma, è sempre apparso in difficoltà sul tracciato reso insidioso dalla pioggia e non è mai stato della partita per le posizioni di rilievo.

Da applausi la rimonta di Dennis Hauger. Il leader del campionato, scattato dalla quattordicesima casella, è sembrato aver risolto i problemi di assetto che l’hanno tormentato sin dal venerdì ed è stato autore di una progressione impressionante condita da sorpassi da urlo come quello ai danni di David Schumacher effettuato al giro 10.

Nelle tornate conclusive Hauger ha spinto forte sul gas per arrivare in scia a Sargeant ma si è dovuto accontentare della ottava posizione e di portare a casa punti pesanti che consolidano la sua prima piazza in campionato. La top ten si è completata con David Schumacher nono davanti ad Arthur Leclerc.

Al termine del round di Spa la classifica vede ancora Hauger in vetta con 158 punti, mentre Doohan ha ridotto notevolmente il ritardo portandosi a 26 lunghezze. Vesti occupa la terza piazza con 101 punti.