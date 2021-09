F3, Sochi: Collet firma le ultime Libere stagionali

L’ultima sessione di prove libere della stagione è stata marchiata a fuoco dalla MP Motorsport. Caio Collet e Victor Martins, infatti, hanno ottenuto il primo ed il secondo tempo sul tracciato di Sochi facendo subito capire di essere della partita.

Il brasiliano ha fermato il cronometro sul tempo di 1’54’’087 precedendo il compagno di squadra di 1 decimo, mentre alle spalle dei due portacolori della scuderia olandese è emerso Frederik Vesti.

Il danese, delusione della stagione, ha centrato il terzo riferimento in 1’54’’384 piazzando la sua vettura in classifica davanti a quella di un Iwasa in decisa crescita in questo finale di stagione ed a quella del nostro Matteo Nannini.

Per trovare la prima vettura del team Trident si deve scendere sino alla sesta posizione nella classifica dei tempi grazie a Clement Novalak autore del crono di 1’54’’420.

Il britannico è riuscito a precedere Logan Sargeant – sempre una garanzia per il Charouz Racing System - per soli 6 millesimi, mentre Dennis Hauger ha firmato l’ottavo tempo.

Il leader della classifica, così come molti altri colleghi, è stato costretto ad alzare il piede nei minuti finali - quando stava realizzando un giro record – a causa del traffico nel settore finale del tracciato. Hauger ha pagato alla fine un gap di 3 decimi dalla vetta, ma ha fatto capire di avere nel piede destro tutto il potenziale per puntare alla pole.

Rasmussen ed Arthur Leclerc hanno completato la top ten, mentre in dodicesima posizione ha chiuso Jack Doohan. Il pilota della Trident ha pagato, così come Hauger, il traffico nei minuti conclusivi ed una volta transitato sotto la bandiera a scacchi si è accostato a bordo pista con la monoposto ammutolita.

Ci si augura che il probelma sia di lieve entità ed i meccanici del team italiano possano consentire a Doohan di schierarsi regolarmente in pista per le qualifiche alle 12:00.