F3 | Smolyar dice addio, MP Motorsport in cerca del 3° pilota

Quando manca poco più di una settimana al via della stagione 2022 di Formula 3 il team MP Motorsport si trova con una casella ancora da riempire.

La scuderia olandese aveva annunciato nei mesi scorsi l’ingaggio di Alexander Smolyar per quest’anno, con il russo che, al terzo anno nella categoria, avrebbe affiancato il confermato Caio Collet ed il rookie Maini. I pieni del veterano, però, sono improvvisamente cambiati a seguito dell’invasione russa in Ucraina.

La chiusura del programma SMP Racing in Europa, figlia della decisione FIA di obbligare i piloti russi e bielorussi a correre sotto bandiera neutra, ha costretto Smolyar ad alzare bandiera bianca. Dopo aver disputato la tre giorni di test in Bahrain la scorsa settimana, Alex ha annunciato oggi, con un post sul suo profilo Instagram, la decisione di non correre in Formula 3 quest’anno.

“Quest’anno non gareggerò nella FIA F3 ed in nessuna serie internazionale” ha scritto Smolyar. “Concordo con la decisione di SMP Racing di fermare il suo programma europeo come risultato di un requisito senza precedenti che la FIA ha imposto per qualsiasi pilota russo per poter accedere alle competizioni internazionali. Dal profondo del mio cuore vi ring razione per il vostro sostengo in questi momenti difficili”.

Nessun commento in merito a quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina è stato fornito dal pilota russo. Il suo addio, però, mette il team MP Motorsport in una situazione complicata.

La scuderia olandese sarà costretta ad una corsa contro il tempo per trovare il terzo pilota da affiancare a Collet e Maini e quando manca poco più di una settimana al via della stagione sembra davvero difficile trovare qualcuno competitivo e con il budget necessario per affrontare l’intero campionato.