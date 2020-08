David Schumacher, 19enne figlio dell’ex pilota di Formula 1 Ralf e nipote del sette volte campione del mondo Michael, ha annunciato la scorsa settimana di aver lasciato il team Charouz Racing System. La decisione è arrivata a seguito di un inizio di stagione difficile per il rookie in Formula 3, che non ha raccolto punti e vanta come miglior risultato solamente un 12esimo posto ottenuto al Red Bull Ring.

Ora però arriva l’annuncio dell’approdo di Schumacher in Carlin ed il pilota correrà con la sua nuova squadra già a partire da questo fine settimana a Spa, in Belgio: “Non ho avuto la stagione che speravo fino ad ora, voglio ringraziare il team Charouz per tutti gli sforzi fatti negli ultimi mesi ed augurare loro il meglio per il futuro. Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida con Carlin e darò il massimo per concludere la stagione con dei buoni risultati”.

Schumacher diventerà il sesto pilota diverso a correre per Carlin in Formula 3 quest’anno e ci si aspetta che prenda il posto occupato da Leonardo Pulcini nello scorso round di Barcellona. Pulcini era stato chiamato a sostituire Ben Barnicoat, che a sua volta era il sostituto di Enaam Ahmed nei due round di Silverstone, dopo che quest’ultimo aveva lasciato Carlin.

Trevor Carlin, capo del team, commenta: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a David nel team. Ha mostrato un grande potenziale e non vediamo l’ora di lavorare con lui per il resto della stagione 2020. Non abbiamo molto tempo per prepararci per Spa, ma il team sta lavorando duramente per poter essere in forma per l’inizio del weekend”.

Max Fewtrell, Hitech Grand Prix Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un altro team che vedrà la presenza di un nuovo pilota a Spa questo weekend è Hitech GP, dopo che Max Fewrell ha annunciato lunedì di aver lasciato la squadra. Il pilota Renault Junior, che lo scorso anno ha chiuso la sua stagione d’esordio con ART Gran Prix in decima posizione, ha ottenuto solo sette punti quest’anno, in scia al suo compagno di squadra Liam Lawson.

Hitech deve ancora annunciare il nome del pilota che prenderà il posto di Ferwell a fianco di Lawson e Dennis Hauger per il resto della stagione. Un team che ha un posto vacante a Spa è Campos Racing: Sophia Floersch infatti non disputerà il round belga perché impegnata nella European Le Mans al Paul Ricard con Richard Mille Racing. Beitske Visser è stata nominata come compagna di squadra di Floersch per il weekend, riprendendo così il ruolo che ha avuto nella precedente gara ELMS a Spa.