F3: Sargeant penalizzato, il terzo posto è di Viscaal

Cambia il podio di Gara 1 di Formula 3 all'Hungaroring. La convulsa prima fase della corsa, caratterizzata da un contatto multiplo prima e dall'esplosione del motore della vettura di Lawson poi, non è passata inosservata agli occhi dei commissari che hanno voluto analizzare alcune manovre controverse.

Ad essere penalizzato con 5 secondi di tempo aggiuntivi, e perdere così il terzo gradino del podio, è stato Logan Sargeant.

I commissari hanno punito il pilota americano della Prema per il sorpasso effettuato ai danni di Lawson in curva 5 quando dopo essere uscito di pista è tornato davanti al portacolori della Hitech GP.

Sargeant è stato ritenuto colpevole per aver tratto vantaggio senza aver restituito la posizione al pilota della academy Red Bull e per questa ragione è stato penalizzato ed è retrocesso in sesta piazza.

Il terzo posto è stato così ereditato da Bent Viscaal, al primo podio nella categoria. Della penalizzazione di Sargeant ne hanno beneficiato anche Verschoor e Fernandez promossi in quarta e quinta piazza.